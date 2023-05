Fondazione: anticipazioni sulla stagione 2

La serie di fantascienza Fondazione finalmente sta per tornare in streaming su Apple TV+ con un secondo ciclo di episodi. Liberamente ispirata all’omonima e acclamata serie di libri di Isaac Asimov, scrittore statunitense morto nel 1992 che è considerato tra i padri del genere fantascientifico, la serie è prodotta da David S. Goyer, che in passato ha già messo la firma su titoli come Batman v Superman: Dawn of Justice, Godzilla e Il cavaliere oscuro. Goyer è anche l’ideatore di Fondazione insieme a Josh Friedman (Snowpiercer).

Fondazione 2: trama e anticipazioni

La prima stagione di Fondazione (Foundation è il titolo originale) è composta da dieci episodi ed è uscita nel 2021 su Apple TV+, piattaforma sulla quale è ancora disponibile per la visione. Fra poco più di un mese, invece, sempre su Apple TV+ inizia finalmente a uscire la seconda stagione. La trama sostanzialmente ruota attorno al grandioso viaggio di un gruppo di esiliati che hanno lo scopo di salvare l’umanità e ricostruire la civiltà durante la caduta dell’Impero Galattico.

Ma cosa aspettarsi esattamente dalla seconda stagione? La storia dei nuovi episodi sarà ambientata più di cento anni dopo i fatti avvenuti nella prima stagione. Mentre i Cleon si dissolvono, l’Impero rischia di collassare dall’interno a causa delle azioni di una regina malvagia. Hari, Gaal e Salvor scoprono una colonia di Mentalici dotati di abilità psioniche che potrebbero alterare la psicostoria: una minaccia che bisogna assolutamente scongiurare. Intanto, la Fondazione è nella fase religiosa, la Seconda Crisi è alle porte e l’ombra di una guerra con l’Impero incombe.

Fondazione 2: chi c’è di nuovo nel cast

In Fondazione 2 Jared Harris veste di nuovo i panni di Har, Lou Llobell quelli di Gaal e Leah Harvey quelli di Salvor. Nel cast della seconda stagione sono però previste anche alcune new entry. Si tratta ad esempio di Isabella Laughland, che interpreta il ruolo di Fratello Constant, Kulvinder Ghir e Poly Verisof.

Tra gli interpreti ci sono inoltre Ella-Rae Smith (che interpreta la Regina Sareth di Cloud Dominion), Holt McCallany (Direttore Jaegger Fount), Rachel House (Tellem Bond, il misterioso leader dei Mentalici), Nimrat Kaur (Yanna Seldon), Ben Daniels (Bel Riose) e Dimitri Leonidas (Hober Mallow). Tornano nel cast anche Laura Birn, Cassian Bilton and Terrence Mann. Prodotta per Apple da Skydance Television, la serie ha come executive producers David S. Goyer, Alex Graves, David Ellison, Dana Goldberg, Bill Bost, Robin Asimov e Marcy Ross.

Fondazione 2: quando esce

La seconda stagione di Fondazione sarà disponibile su Apple TV+ il 14 luglio 2023. È prevista l’uscita di un nuovo episodio ogni venerdì. Le puntate sono in tutto dieci e dunque il gran finale di stagione è atteso per il 15 settembre 2023.