Friggitrice ad aria Ariete al minimo storico: il prezzo è imperdibile

La friggitrice ad aria sta popolando sempre di più le cucine degli italiani: un po’ per reali esigenze e un po’ per moda. Un elettrodomestico che in brevissimo tempo ha conquistato la fiducia di tantissime persone, grazie soprattutto a funzionalità veramente utili che permettono di cucinare diverse pietanze in pochissimo tempo. Un esemplare perfetto è la friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer Oven.

Friggitrice ad aria che oggi troviamo su Amazon con uno sconto di ben il 34% al prezzo più basso di sempre. Il risparmio è di poco superiore ai 50€, per un prodotto che ha un prezzo accessibile a tante persone. L’elettrodomestico offre tante funzionalità molto utili nella vita di tutti i giorni, comprese modalità pensate per cucinare appositamente fritti, carne e verdura. Detto ciò, scopriamo le caratteristiche tecniche della friggitrice Ariete 4619 e il prezzo imperdibile con cui viene offerta.

Friggitrice ad aria Ariete 4619: quali sono le caratteristiche

Ecco quali sono le caratteristiche tecniche della friggitrice ad aria Ariete. La prima buona notizia, tipica comunque di questa tipologia di elettrodomestico, è che frigge senza olio, il tutto grazie alla tecnologia ad aria calda ad alta temperatura. E lo fa sempre in modo uniforme.

Ma questo elettrodomestico per la cucina Ariete non è solo una semplice friggitrice ad aria: infatti, funge anche da forno elettrico con girarrosto, per cuocere pollo allo spiedo e arrosti. Inoltre, grazie alla funzione "Essiccatore" sarà possibile disidratare frutta, verdura, funghi e carne. Importante poi il fatto che permette di cuocere in contemporanea pietanze diverse grazie alle griglie sovrapposte. Senza rilasciare sgradevoli odori o fumo.

Infine, per quanti hanno a cuore il rispetto dell’ambiente, questa friggitrice ad aria Ariete, oltre a garantire un risparmio energetico e quindi un abbattimento nella produzione di Co2 nell’aria (il che è importante anche per mitigare il problema del "caro bollette"), non produce olio esausto, come le friggitrici tradizionali.

Ecco alcune caratteristiche tecniche:

Capacità: 11 Litri

Wattaggio: 2000 watt

Voltaggio: 230 Volt

Spegnimento automatico: Sì

Caratteristiche speciali: Timer

Temperatura Max: 200 gradi

Friggitrice ad aria Ariete 4619: prezzo, sconti, offerte

La friggitrice ad aria Ariete 4619 è in offerta a un prezzo di 99.00 euro anziché quello di listino di 150.00€, con uno sconto del 34%. Un costo accessibile a molti per un prodotto che fa felice tutta la famiglia. L’elettrodomestico è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi.

