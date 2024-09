Cosori, la friggitrice ad aria costa pochissimo su Amazon: affare per tutti

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

La friggitrice ad aria continua a essere l’elettrodomestico più ricercato, amato e desiderato dalle famiglia italiane. Sembra impossibile poter cucinare senza questo piccolo elettrodomestico che risolve tantissimi problemi: permette di cucinare tanti piatti differenti in pochi minuti, con un netto risparmio per la bolletta della corrente, e non solo. Infatti, grazie alla friggitrice ad aria utilizzi anche meno olio cucinando piatti più leggeri e sani. Se sei alla ricerca della giusta occasione per acquistare la tua friggitrice ad aria, abbiamo l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il modello Cosori con cestello da 4,7 litri in promo con uno sconto del 38% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Per capire la bontà della promo basta un semplice dato: al momento è la più venduta su Amazon. Per questo motivo devi approfittarne immediatamente: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Il segreto del successo di questa friggitrice non è solamente il prezzo. Assicura tante funzioni diverse che ti permettono di cucinare veramente di tutto, dalla classiche patatine al forno, fino alle alette di pollo e alle verdure grigliate. Un elettrodomestico multifunzione che ti semplifica la vita di tutti i giorni.

Friggitrice ad aria Cosori in offerta: prezzo e sconto

Oggi trovi la friggitrice ad aria Cosori in promo speciale a un prezzo di 79,99 euro con uno sconto del 38% rispetto a quello di listino. La paghi veramente poco e approfitti anche del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web per un elettrodomestico di questo tipo. Come detto, al momento è la più venduta su Amazon e quindi ti consigliamo di approfittarne immediatamente. Acquistandola adesso la ricevi a casa in meno di ventiquattro (dipende da dove e da quando effettui l’ordine) e hai ben 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Friggitrice ad aria Cosori: caratteristiche e scheda tecnica

La friggitrice ad aria Cosori ti permette di dare sfogo alla tua fantasia in cucina anche grazie alle tante ricette che puoi trovare sull’app VeSync. Risparmia tempo e corrente elettrica, grazie alla cottura il 20% più velocemente rispetto alle friggitrici tradizionali. Il cestello è grande 4,7 litri, ideale a cuocere pietanze per 2-4 persone. Dimensioni slim, non occupa troppo spazio in ogni cucina.

Sono ben 7 i programmi disponibili: pollo, patatine fritte, surgelato, bistecca, frutti di mare, verdure, pancetta. Mentre sono 3 le funzioni preimpostate: preriscaldamento, funzione di promemoria shake e mantenimento in caldo. Ciò, abbinato alle oltre 100 ricette sulla app prima accennata e al ricettario cartaceo contenente 30 ricette presente nella confezione, ti consentirà di cucinare tantissime cibi differenti. Comodo manico posto frontalmente per aprire il cestello, così come il display posto sul lato superiore.

