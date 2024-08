Amazon, la friggitrice ad aria compatta a un prezzo stracciato: offerta shock

Fonte foto: Amazon

Le offerte di fine estate di Amazon sono super vantaggiose e riguardano dispositivi che spaziano dagli smartphone e arrivano fino agli elettrodomestici. E proprio di uno di questi prodotti ti parliamo in questo articolo. Più precisamente della friggitrice ad aria Haier I-Master Serie 5 che trovi in promo su Amazon con uno sconto eccezionale del 56% che ti permette di risparmiare quasi 100 euro e di pagarla meno della metà. Si tratta di una promo lampo che dura pochissimi giorni o pochissime ore, quindi ti consigliamo di approfittarne subito.

Questa friggitrice ad aria della Haier è il modello ideale per la tua cucina. Ha dimensioni piuttosto compatte, ma allo stesso tempo offre un cestello abbastanza ampio dove cucinare cibo per 3-4 persone. Come tutte le friggitrici ad aria è dotata di diverse funzionalità: oltre a cuocere utilizzando pochissimo olio e risparmiando energia, è anche in grado di grigliare, scongelare e arrostire. Puoi preparare veramente di tutto, dalle classiche patatine al forno, fino ai dolci e alle verdure.

Friggitrice ad aria Haier

Friggitrice ad aria Haier: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta top per questa friggitrice ad aria Haier. Da oggi la trovi con uno sconto del 56% che fa crollare il prezzo a soli 74,99 euro, con un risparmio netto che sfiora i 100 euro. Si tratta del prezzo più basso mai registrato sulla piattaforma di e-commerce e ti permette di fare un vero affare. La disponibilità dell’elettrodomestico per la cucina è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochi giorni. Lo puoi provare con tutta calma: per il reso gratuito hai un mese di tempo.

Friggitrice ad aria Haier: le caratteristiche tecniche

Oltre alle 6 modalità diverse di utilizzo e al cestello di 5 litri, la friggitrice ad aria Haier I-Master presenta un display molto intuitivo, posto comodamente sulla parte superiore, per selezionare un’impostazione o inserire manualmente la temperatura e il tempo di cottura. Molto interessante poi l’alert automatico. Come funziona? Durante il processo di cottura sarai avvisato da un segnale acustico che ti ricorda di controllare e scuotere il cibo, così da assicurarti una doratura uniforme.

Il basso consumo energetico e la drastica riduzione di olio per cucinare, ti consentirà un evidente risparmio, sia in bolletta che sulla spesa. Semplice da pulire, i cestelli antiaderenti possono essere lavati in lavastoviglie. Inoltre, se scarichi l’app hOn, potrai accedere a tantissime ricette ma anche avere segreti sulla cottura grazie a suggerimenti sulle impostazioni. Sorprendi i tuoi amici con ricette sempre diverse e semplici.

