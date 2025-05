Amazon, sconto lampo per la friggitrice ad aria Philips: costa meno della metà

Fonte foto: Amazon

La friggitrice ad aria è diventata in pochissimi anni uno degli elettrodomestici che non possono mancare nella cucina delle famiglie italiane. Questo piccolo e compatto forno ventilato permette di cucinare tantissime pietanze differenti, risparmiando tempo e diminuendo lo spreco di elettricità e di olio, con cibi più croccanti e salutari. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare una friggitrice ad aria, è arrivato oggi grazie all’offerta lampo disponibile su Amazon per la Phlips Series 5000, una friggitrice ad aria smart che trovi con uno sconto del 53% e la paghi meno delle metà. Si tratta del minimo storico per questo modello e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire.

La versione disponibile oggi in offerta si caratterizza per un cestello da 4,1 litri, perfetto per una famiglia di 2-4 persone. Puoi cucinare veramente di tutto, dalle classiche patatina al forno, fino a piatti un po’ più elaborati come le verdure grigliate oppure puoi arrostire la carne. Puoi scegliere tra 13 diverse modalità di cottura e connettendola con l’app HomeID trovi centinaia di ricette sane e gustose per provare cose nuove ogni giorno.

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000: prezzo, offerta e sconto Amazon

Super sconto per la friggitrice ad aria Philips Serie 5000. Con lo sconto lampo di Amazon la paghi solamente 69,99 euro e risparmi ben 80 euro su quello di listino. Solo per oggi costa meno della metà (sconto del 53%) e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 14 euro al mese a tasso zero. La paghi pochissimo e fai un super affare. Non a caso è una delle più acquistate in questi ultimi giorni su Amazon.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Hai anche tanto tempo per testarla e provare tutte le funzioni: per il reso gratuito hai ben 30 giorni da quando ti viene consegnata. Approfittane subito: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Friggitrice ad aria Philips Serie 5000: le caratteristiche tecniche

L’Airfryer Philips Serie 5000 è una delle migliori friggitrice ad aria che puoi comprare oggi. E lo dimostra anche l’etichetta "Scelta Amazon" presente nella pagina prodotto e che viene riservata solamente ai prodotti che rispettano alcuni standard di qualità.

La friggitrice ad aria della Philips è dotata di un cestello da 4,1 litri e della tecnologia Rapid Air che permette di cucinare velocemente qualsiasi tipologia di cibi e li rende croccanti all’esterno e teneri all’interno. Un’altra particolarità è la quasi totale assenza di utilizzo dell’olio che rende il cibo anche più salutare. Puoi scegliere tra 13 diverse funzioni di cottura: friggi, cuoci al forno, griglia, arrostisci e riscalda. Tramite il touch screen presente nella parte frontale puoi scegliere velocemente la modalità di cottura che fa al caso tuo.

La Philips Serie 5000 è anche smart e la puoi associare all’app HomeID per selezionare da remoto il programma di cottura o una delle tante ricette suggerite. Puoi anche prendere spunto dalle ricette Philips NutiU suggerite da chef esperti o direttamente da altri utenti. È anche semplice da pulire: tutte le parti amovibili possono essere messe nella lavastoviglie.

