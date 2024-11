Friggitrice ad aria Cosori Classic Blaze, su Amazon il prezzo è pazzesco

Fonte foto: Cosori

Negli ultimi anni alcuni elettrodomestici sono diventati alleati imprescindibili in cucina, come le friggitrici ad aria che affiancano (e spesso sostituiscono) il classico forno, garantendo semplicità d’utilizzo, consumi ridotti e una cucina più salutare, con un minor utilizzo d’olio, l’ideale anche per mantenersi in forma.

Tra i modelli più venduti c’è la Cosori Classic Blaze, un prodotto estremamente versatile, che può aiutare anche i meno ferrati in cucina a realizzare gustose ricette in modo facile e veloce.

Con le offerte per il Black Friday di Amazon il prezzo di questo elettrodomestico scende sotto i 100 euro e con uno sconto così, non bisogna assolutamente perdere tempo.

Cosori Classic Blaze – Friggitrice ad aria – Potenza 1.700 W e 11 programmi di cottura

Friggitrice ad aria Cosori Classic Blaze: scheda tecnica

La friggitrice ad aria Cosori Classic Blaze è un elettrodomestico che può diventare un grande aiuto in cucina e adattarsi facilmente a ogni esigenza degli utenti. Ha 11 programmi di cottura già preimpostati che permettono di cuocere qualsiasi tipo di alimento, dalle grigliate di carne alle verdure, in modo facile e veloce ma, soprattutto, utilizzando pochissimo olio, mantenendo inalterato il gusto del cibo.

Molto interessante il design del cestello traforato che separa alla perfezione olio e grasso dai cibi in cottura ed è in grado di resistere a temperature che vanno dai 75 ai 205 °C, garantendo una circolazione dell’aria calda ottimale, per una cottura impeccabile. Oltretutto è anche molto capiente e grazie ai suoi 5,5 litri è in grado, ad esempio, di contenere fino 1,3 kg di patatine fritte o 2,2 kg di pollo intero, riuscendo a cuocere tutto senza difficoltà.

Anche il funzionamento di questo prodotto è estremamente intuitivo: basta inserire ciò che si vuole cucinare al suo interno, condire a proprio piacimento e scegliere uno dei programmi di cottura (o selezionare manualmente le opzioni). Fatto questo, la Cosori Classic Blaze penserà al resto.

Altrettanto semplice anche le operazioni di pulizia, con il doppio cestello può essere facilmente staccato e lavato senza troppe difficoltà anche in lavastoviglie.

Merita una menzione a parte il discorso sui consumi con la Cosori Classic Blaze che ha una potenza di 1.700 W, per una cottura di circa il 50% più veloce e molto più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a un classico forno, con un risparmio energetico che può arrivare fino al 55%.

Infine, grazie all’applicazione Vesync app è possibile accedere a centinaia di ricette direttamente sul proprio smartphone, illustrate in modo dettagliato e con tutte le indicazioni per essere eseguite al meglio tramite l’utilizzo di questa friggitrice ad aria.

Friggitrice ad aria Cosori Classic Blaze: l’offerta Amazon

La Friggitrice ad aria Cosori Classic Blaze ha un prezzo di 139,99 euro ma, grazie alle offerte per il Black Friday 2024, Amazon consente a tutti di portarsela a casa a 99,99 euro (-29%, -40 euro) a cui si può aggiungere un ulteriore coupon di sconto di 10 euro, al check-out. Un’occasione davvero irripetibile che potrebbe fare la gioia di molti.

Cosori Classic Blaze – Friggitrice ad aria – Potenza 1.700 W e 11 programmi di cottura