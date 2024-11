Doppio sconto esagerato per la macchina espresso Gaggia: offerta imperdibile

Fonte foto: Amazon

Preparare un caffè a regola d’arte potrebbe essere meno complesso di quello che appare. Tutto ciò di cui si ha bisogno, infatti, è una buona miscela di caffè e una macchina espresso che permetta di estrarre il meglio da quegli stessi chicchi.

Un’operazione resa ancora più semplice grazie a macchine espresso automatiche come la Gaggia Velasca, grazie alla quale potrai personalizzare ogni singolo passaggio dell’estrazione del caffè così da avere una bevanda calda e profumata esattamente come piace a te. Merito anche del macinacaffè incluso, che ti permette di macinare la miscela scelta direttamente "sul posto", permettendo così di mantenere intatta la fragranza.

La Gaggia Velasca è tra i prodotti selezionati da Amazon per la promozione "Single’s Day 2024". Oltre allo sconto originario, infatti, si aggiunge un ulteriore sconto del 22% (praticamente il valore dell’IVA) grazie al quale li si paga ancora meno. Nel caso della macchina caffè espresso dello storico marchio italiano, il risparmio complessivo supera abbondantemente i 200 euro. E puoi anche scegliere di pagare in 5 rate senza spese aggiuntive (niente interessi né spese di istruttoria): un’offerta imperdibile.

Gaggia, macchina caffè espresso a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promozione tre volte conveniente, quella disponibile oggi per la macchina espresso dello storico marchio italiano. Come accennato poco più sopra, la Gaggia Velasca fa parte dei prodotti del Single’s Day di Amazon e può essere acquistata con un doppio sconto eccezionale.

Allo sconto fisso del 33% si somma lo sconto del Single’s Day del 22%, con il prezzo che crolla al punto più basso fatto mai registrare su Amazon. Comprandola ora la paghi 261 euro, con un risparmio di ben 237 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate, senza interessi né spese di istruttoria. I conti sono semplici: ti costa appena 52 euro al mese per cinque mesi.

Gaggia Velasca Black scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Una campionessa di personalizzazione. La Gaggia Velasca è l’ideale se sei alla ricerca di una macchina caffè espresso con la quale realizzare una bevanda a misura dei tuoi gusti. Si parte, come detto, dalla scelta della miscela di caffè preferita: il macinacaffè con 5 diverse impostazioni di macinatura ti permette infatti di utilizzare la miscela di chicchi che preferisci e trasformarli in polvere pochi istanti prima di avviare l’estrazione.

Il pannello di controllo frontale, intuitivo e facile da utilizzare, consente di impostare la lunghezza desiderata e il livello di intensità di gusto e profumo. In questo modo, potrai creare un caffè a "tua immagine e somiglianza" e berlo così ogni volta che vorrai.

Con il pannarello classico manuale, infine, crei una schiuma di caffè leggera e cremosa come piace a te, per cappuccini e bevande a base di latte migliori di quelle del tuo bar di fiducia. Il pannarello può essere anche utilizzato per realizzare istantanemanente tisane, infusi e tè.

