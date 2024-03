Galaxy A25 al minimo storico: a questo prezzo è l’affare del giorno

Lo smartphone di Samsung è in offerta con uno sconto del 35% e risparmi più di 100 euro sul prezzo di listino. Ecco quanto costa e le caratteristiche tecniche.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

La gamma Galaxy A è uno dei fiori all’occhiello di Samsung e un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di telefoni performanti a un prezzo alla portata di tutti. Smartphone che il produttore sud-coreano rinnova ogni anno andando a migliorare singoli aspetti e cambiando alcune componenti. E anche quest’anno Samsung ha già presentato la nuova gamma, composta da diversi dispositivi che vanno a occupare tutte le fasce di prezzo. Tra questi c’è anche il Galaxy A25, classico medio di gamma pensato per un pubblico ampio che non bada troppo alla scheda tecnica, quanto alle funzionalità nella vita di tutti i giorni. Uno smartphone con cui puoi fare di tutto, ma che soprattutto ha un prezzo alla portata.

Soprattutto oggi che lo trovi in offerta a un prezzo veramente speciale. A poche settimane dall’uscita sul mercato, il Galaxy A25 è già disponibile con un super sconto del 35% che fa scendere il prezzo al punto più basso di quest’ultimo periodo. Un’offerta veramente straordinaria e che non bisogna farsi scappare per nessun motivo: il rapporto qualità-prezzo è elevatissimo. Approfittane subito prima che l’offerta termini.

Galaxy A25 – blu

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy A25 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi trovi il Galaxy A25 di Samsung a un prezzo veramente speciale. Il merito è dello sconto del 35% che fa scendere il costo a soli 206,98 euro. Il risparmio supera i 100 euro, una cifra tutt’altro che da disprezzare per un dispositivo uscito sul mercato da poche settimane. C’è anche la possibilità di dilazionare il prezzo utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La spedizione è curata da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore.

Galaxy A25 – blu

Galaxy A25: la scheda tecnica

Versatile e completo. La scheda tecnica del Galaxy A25 ci racconta di uno smartphone senza punti deboli e che si adatta a qualsiasi utilizzo. Non è certo un top di gamma e non punta a esserlo, ma è il classico telefono pensato per la massa e con cui puoi fare di tutto, dal multitasking tra le app social, fino allo scattare immagini di buona qualità.

Vediamo nel dettaglio le componenti di questo Galaxy A25, partendo dall’ottimo display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Un display luminoso e molto fluido, il che fa la differenza nell’utilizzo quotidiano. Presente anche la funzione Protezione Occhi che riduce la fastidiosa luce blu, dannosa per gli occhi. Sotto la scocca trova posto il processore Exynos 1280 prodotto e ottimizzato direttamente da Samsung. A supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Ottimo anche il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da un sensore da 2 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 13 megapixel. Il sensore principale è dotato anche di stabilizzatore ottico dell’immagine per immagini chiare e definite anche quando c’è poca luce.

Nella parte posteriore trovi una batteria da 5.000mAh che ti assicura un’autonomia prolungata fino a due giorni con un utilizzo normale e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida. Il sensore per l’impronta digitale è posizionato di lato per la massima comodità.

Galaxy A25 – blu