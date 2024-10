Samsung, questo smartphone top costa pochissimo: sconto mai visto prima

Oggi trovi il Galaxy A25 in offerta con uno sconto eccezionale del 40% e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco prezzo e caratteristiche

Ecco un’offerta che non può sfuggirti: da oggi su Amazon trovi al minimo storico e con uno sconto mai visto prima il Galaxy A25 di Samsung. La famiglia Galaxy A del produttore sud-coreano ha riscosso grande successo in questi ultimi anni e il merito è di dispositivi come il Galaxy A25 che si posizionano nella fascia media del mercato e non hanno nulla da invidiare ai telefoni di produttori cinesi. Con lo sconto del 40% presente oggi su Amazon e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero diventa immediatamente un best-buy e un affare che non puoi farti scappare.

Il Galaxy A25 vale molto più di quanto lo paghi oggi. Parliamo di un telefono che costa meno di 200 euro dotato di un display luminoso e fluido, con una fotocamera principale da 50 megapixel di livello professionale e con una batteria che dura tutta la giornata. Il classico telefono pensato per coloro che non vogliono spendere delle cifre folli per il loro nuovo telefono, ma che allo stesso tempo vogliono un prodotto affidabile e che duri nel tempo. Esattamente la descrizione del Galaxy A25. Non farti scappare questa ottima opportunità.

Galaxy A25 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo in calo e minimo storico su Amazon. Oggi trovi il Galaxy A25 con uno sconto eccezionale del 40% e un prezzo di 192,10 euro. Un risparmio di quasi 130 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 38,62 euro al mese utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Praticamente un caffè al giorno. La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo da quando lo ricevi a casa, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo telefono.

Galaxy A25: caratteristiche tecniche

Nella fascia di prezzo di riferimento del Galaxy A25 si trovano tantissimi smartphone, tutti molto simili tra di loro. Il telefono di Samsung spicca, però, per la qualità dei materiali e per l’affidabilità delle componenti.

Un telefono con una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare a quella di dispositivi molto più costosi. A partire già dall’ottimo display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Puoi vedere film e serie TV grazie all’effetto immersivo mentre sei in viaggio o stai andando a lavoro. Prestazioni assicurate dal processore Exynos 1280 prodotto direttamente da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. A supporto anche 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è un altro dei punti forti del Galaxy A25. Nella parte posteriore trovi un sistema fotografico a semaforo con un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Un comparto in linea con quanto stiamo vedendo in questo 2024 e che permette una grande flessibilità negli scatti e nei video. La fotocamera per i selfie, invece, è da 13 megapixel.

In uno smartphone pensato per la vita di tutti i giorni non può mancare una super batteria. E infatti troviamo una batteria con una capacità di 5.000mAh in grado di durare anche quarantotto ore.

