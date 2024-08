Galaxy A25, il prezzo è al minimo storico: sconto mai visto prima

Fonte foto: Samsung

Tra gli smartphone di maggior successo di questo 2024 c’è sicuramente il Galaxy A25. Mai come quest’anno Samsung è riuscita a imporsi nella fascia dei medio di gamma grazie a dispositivi equilibrati, con un prezzo in linea con il mercato e soprattutto affidabili. Per questo motivo quando lo si trova in offerta bisogna approfittarne immediatamente prima che le scorte terminino. È esattamente quello che accade oggi con il Galaxy A25, smartphone 5G economico del produttore sud-coreano disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico di oggi e ti permette di risparmiare più di 130 euro su quello di listino.

Un telefono che ha tutto quello che richiedi da un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo fluido e che si vede bene anche sotto la luce del sole, un processore performante, ma soprattutto un sistema fotografico avanzato che ti non delude in nessuna occasione. Tutto questo in uno smartphone che solamente oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Non lasciarti sfuggire questa ottima opportunità.

Galaxy A25 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi trovi il Galaxy A25 in offerta con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a soli 234,90 euro, con un risparmio netto che supera i 130 euro. Le buone notizie non finiscono qui. Infatti, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine). Un’offerta completa e che non devi farti sfuggire per nessun motivo.

Galaxy A25: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A25 è il classico smartphone medio di gamma che punta a essere uno dei best-seller del settore. A maggior ragione al prezzo a cui lo troviamo oggi. A supporto c’è anche una scheda tecnica che lo rende molto interessante, soprattutto per coloro che cercano semplicemente un telefono affidabile, che scatti buone foto e che abbia una batteria a lunghissima durata.

Vediamo le caratteristiche di questo smartphone partendo dal display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz, il che lo rende anche molto fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. La tecnologia Vision Booster, presente solitamente sugli smartphone top di Samsung, aumenta la visibilità e permette di vedere il display anche sotto la luce del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1280 prodotto direttamente da Samsung e supportato da 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è molto interessante, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel, coadiuvato da una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Non finisce qui, perché Samsung lo ha anche dotato di tecnologie avanzate che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini. La fotocamera anteriore, invece, è da 13 megapixel.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno, anche con un utilizzo intenso. Nel momento del bisogno puoi anche utilizzare la ricarica rapida.

