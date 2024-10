Samsung, lo smartphone lowcost costa pochissimo: prezzo crollato

Il Galaxy A25 è in offerta con uno sconto del 38% e al prezzo più basso dell'ultimo periodo. Un'ottima occasione per acquistare un telefono affidabile a poco prezzo

Una delle migliori offerte del giorno riguarda il Galaxy A25, smartphone medio di gamma di Samsung che oggi trovi a un prezzo veramente eccezionale. Il merito è dello sconto del 38% presente su Amazon che fa scendere il prezzo sotto i 200 euro, minimo storico dell’ultimo periodo sul sito di e-commerce. Lo paghi meno della Festa delle Offerte Prime e questo fa capire la bontà della promo, facendolo diventare un vero best-buy.

Il Galaxy A25 è il classico smartphone medio di gamma di casa Samsung con ottime componenti tecniche e molto affidabile. Trovarlo oggi a questo prezzo lo fa diventare uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo e il telefono da acquistare se non vuoi spendere una cifra monstre. Ha tutto quello che richiedi a uno smartphone di questo tipo, a partire da un ottimo schermo che si vede anche sotto la luce del sole, un comparto fotografico più che dignitoso (sensore principale da ben 50 megapixel) e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Difficile chiedere di più a questo prezzo.

Galaxy A25: prezzo, offerta e sconto

Ecco un’occasione da cogliere al volo: da oggi trovi il Galaxy A25 a un prezzo di 199 euro, con un ottimo sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato. Il risparmio è considerevole: 120 euro che, per uno smartphone che ha un prezzo abbordabile, è una cifra tutt’altro che da disprezzare. Lo smartphone è venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore. Puoi provarlo con tutta calma avendo a disposizione ben 30 giorni per il reso. Puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Galaxy A25: la scheda tecnica

Per costare meno di 200 euro il Galaxy A25 offre molto più di quello che solitamente si richiede a un telefono di questa fascia di prezzo. Samsung ha scelto ottime componenti a partire dal display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, uno standard oramai in questo 2024. Schermo dotato anche della tecnologia Vision Booster che lo rende visibile sotto la luce del sole e della funzione Protezione Occhi che riduce la luce blu dannosa alla vista. Prestazioni ottime assicurate dal processore Exynos 1280, prodotto e ottimizzato direttamente da Samsung con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte utilizzando lo slot per la scheda microSD).

Il produttore sud-coreano non ha lasciato nulla al caso e ha scelto anche delle ottime ottiche per il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel coadiuvato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e da una fotocamera macro da 2 megapixel. Un sistema di fotocamera completo e versatile, con in aggiunta anche una fotocamera frontale da 13 megapixel.

La batteria è da 5.000mAh e ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Altra caratteristica molto interessante è la garanzia di ricevere gli aggiornamenti del sistema operativo per quattro anni e quelli di sicurezza per ben 5 anni. Il lettore d’impronte è posizionato di lato ed è facilmente accessibile.

