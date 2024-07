Galaxy A25, con lo sconto Amazon il prezzo crolla: è da comprare oggi

Fonte foto: Samsung

L’ultimo weekend di luglio è il momento giusto per acquistare il tuo nuovo smartphone spendendo pochissimo. Da oggi, infatti, trovi il Galaxy A25, smartphone medio di gamma di Samsung, in promo con uno sconto del 44% che te lo fa pagare praticamente la metà. Uno sconto eccezionale per un telefono disponibile sul mercato da pochissimo tempo e che ha fatto registrare numeri di vendita record: in questo ultimo periodo è uno dei più acquistati su Amazon. Un’occasione ghiotta per un affare senza precedenti.

Le caratteristiche tecniche sono quelle tipiche di uno smartphone medio di gamma, ma che oggi paghi quanto un telefono lowcost. Schermo AMOLED con un’ottima risoluzione, processore prestazionale e anche un buon comparto fotografico, grazie al sensore principale da 50 megapixel. E la batteria è a lunghissima durata e ti accompagna per tutto il giorno. Insomma, il classico smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni e super funzionale.

Galaxy A25: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta disponibile oggi per il Galaxy A25 lo fa diventare immediatamente uno dei best-buy di questo fine settimana. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 179,90 euro con uno sconto del 44% che ti fa risparmiare 140 euro su quello di listino. E approfitti anche del minimo storico sul sito di e-commerce. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Per la consegna devi aspettare pochissimo e per effettuare il reso hai ben 14 giorni di tempo. Non lasciarti sfuggire questa super occasione.

Galaxy A25: le caratteristiche tecniche

Se la serie Galaxy A sta riscontrando grande successo, il merito è soprattutto di telefoni come il Galaxy A25 dotati di un’ottima scheda tecnica e di un rapporto qualità-prezzo con pochi paragoni.

Nonostante un prezzo tutto sommato alla portata di tutti, Samsung ha optato per ottime componenti. A partire dallo schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FullHD e una luminosità molto elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole, per merito anche della tecnologia Vision Booster. Il refresh rate fino a 120 Hz permette un utilizzo più fluido e scorrevole con le app social e i videogame. La funzione Protezione Occhi riduce la luce blu dannosa per gli occhi. Sotto la scocca trovi il processore Exynos 1280 con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera principale è dotata anche di stabilizzazione ottica dell’immagine per immagini e video perfetti in ogni situazione. La fotocamera frontale è da 16 megapixel e puoi utilizzare i filtri presenti nell’app Fotocamera per correggere immediatamente le piccole imperfezioni.

Chiudiamo con la super batteria da 5.000mAh che ti permette di arrivare fino a fine giornata senza troppi problemi.

