Samsung, questo smartphone top è da comprare subito: prezzo crollato

Fonte foto: Samsung

Le Offerte di Primavera ci regalano ogni giorno nuove promo e nuove occasioni da non farsi scappare, soprattutto per i dispositivi tech. E questa di cui ti parliamo oggi è proprio una di queste offerte imperdibili. Riguarda il Galaxy A25, uno smartphone di Samsung che in questi mesi è stato uno dei più acquistati dagli utenti. Telefono medio di gamma che grazie alla Festa delle Offerte di Primavera è disponibile al minimo storico. Il merito è dello sconto del 38% che fa risparmiare più di 140 euro su quello di listino.

Si tratta di un telefono versatile, pensato per un utilizzo quotidiano. Perfetto per chi non vuole spendere delle cifre esagerate, ma allo stesso tempo è alla ricerca di uno smartphone con cui poter fare un po’ di tutto. Il Galaxy A25 è performante, equipaggiato con uno schermo grande e con una fotocamera principale da ben 50 megapixel. La batteria è una garanzia: dura tanto e arrivi a fine giornata senza troppo problemi.

Galaxy A25

Galaxy A25

Galaxy A25

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy A25: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è veramente unica e farsela scappare sarebbe un vero errore. Da oggi trovi il Galaxy A25 in promo a un prezzo di soli 227,90 euro grazie allo sconto del 38% che lo fa diventare uno dei telefono di riferimento in questa fascia di prezzo. Il risparmio è notevole e supera i 140 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Galaxy A25

Galaxy A25

Galaxy A25

Galaxy A25: le caratteristiche tecniche

Equilibrio. Se dovessimo riassumere il Galaxy A25 con una sola parola, sarebbe proprio equilibrio. Lo smartphone racchiude tutte le caratteristiche che si cercano solitamente in un telefono che costa così poco. A partire da uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz, per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Un display con cui poter far di tutto, dal messaggiare con i proprio amici, al fare videochiamate fino al vedere film e serie TV mentre sei in viaggio o stai andando al lavoro. Le prestazioni sono ottime grazie al processore Exynos 1280 prodotto da Samsung e ottimizzato appositamente per questo modello. A supporto anche 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Nonostante sia uno smartphone con un prezzo molto accessibile, il comparto fotografico è di ottimo livello. E lo dimostra la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine che permette di scattare ottime immagini anche quando c’è poca luce. A supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera frontale da 13 megapixel. Nell’app fotocamera non mancano le tante modalità tipiche degli smartphone Samsung.

Chiudiamo con un’ottima batteria da 5000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi utilizzare il caricabatteria rapido.

Galaxy A25

Galaxy A25

Galaxy A25