Samsung, il prezzo dello smartphone top scende al minimo: sconto mai visto prima

Un’occasione speciale per terminare nel migliore dei modi questo mese di agosto. Se siete appena rientrati dalle vacanze e siete alla ricerca di un nuovo smartphone e non volete spendere una fortuna per un modello top, questa è l’offerta che fa per voi. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A34 in promo speciale con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo al minimo storico e a uno dei migliori prezzi di tutto il web. Uno sconto eccezionale per un dispositivo performante, affidabile e che continuerà a ricevere gli aggiornamenti software da parte del produttore sud-coreano.

La scheda tecnica è quella tipica di uno telefono che punta tutto sul rapporto qualità-prezzo. Lo schermo è la solita sicurezza, come su tutti gli smartphone Samsung. Le prestazioni non ti deludono grazie al processore octa-core e il comparto fotografico non ha nulla da invidiare a quello di dispositivi più quotati e costosi. E per finire una batteria che non ti lascia mai solo. Insomma, trovare di meglio a questo prezzo è un veramente complicato.

Galaxy A34 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi il Galaxy A34 di Samsung è in promo con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a 258,58 euro, minimo storico sul sito di e-commerce e uno dei migliori prezzi online per uno smartphone con queste caratteristiche. Per capire la bontà dell’offerta basta analizzare alcuni numeri: lo sconto del 45% te lo fa pagare praticamente la metà (cosa più unica che rara per un dispositivo con queste caratteristiche) e il risparmio netto supera i 210 euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Acquistandolo adesso lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni e puoi effettuare il reso gratuito fino a 14 giorni dall’acquisto.

Galaxy A34: le caratteristiche tecniche

L’aggettivo "Awesome" utilizzato da Samsung per pubblicizzare questo smartphone non è sproporzionato al valore del dispositivo. E lo testimonia anche il fatto che abbia ricevuto il badge "Scelta Amazon" presente nella pagina prodotto e riservato solo a quei prodotti che rispettano alcuni requisiti di qualità.

La scheda tecnica mette in evidenza le qualità del Galaxy A34. Lo smartphone è equipaggiato con uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a un massimo di 120 Hz. La tecnologia Vision Booster lo rende anche visibile sotto la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 1080 con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Samsung ha puntato molto anche sul sistema fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera per i selfie da 13 megapixel è la soluzione perfetta per chi ama pubblicare gli autoritratti sui propri profili social. Non mancano le tecnologie Samsung che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità degli scatti.

Infine, è presente una super batteria da 5.000mAh che accompagna lo smartphone fino a fine giornata anche dopo un utilizzo intenso. Chiudiamo con una funzione molto interessante e aggiunta da poco: anche sul Galaxy A34 è arrivato "Cerchia, trova" che permette di effettuare una ricerca cerchiando semplicemente un oggetto presente all’interno di un’immagine.

