Galaxy A34, il prezzo è crollato: oggi costa pochissimo

La sorpresa di questi giorni non la trovate nell’uovo di Pasqua, ma su Amazon. Nonostante il periodo di festa, sul sito di e-commerce di certo non mancano le promo e le opportunità. E questa è una di quelle offerte speciali che non bisogna mai farsi scappare. Stiamo parlando dell’ottima occasione disponibile sul Galaxy A34, smartphone medio di gamma di Samsung, che trovi su Amazon con uno sconto del 44% al minimo storico e lo paghi praticamente la metà. Un risparmio considerevole e che supera i 170 euro rispetto a quello di listino. E puoi anche pagarlo a rate.

Il Galaxy A34 è il classico telefono medio di gamma versatile e perfetto nella vita di tutti i giorni. Schermo grande e molto fluido, ottimo processore e un comparto fotografico che si adatta a qualsiasi situazione. Ottimi scatti in qualsiasi situazione e anche una batteria a lunghissima durata che di certo non ti delude. Insomma, un telefono completo e che oggi trovi a un super prezzo. Non approfittarne sarebbe un errore gravissimo.

Galaxy A34: prezzo, sconto e offerta Amazon

Un’occasione da non farsi scappare. Oggi trovi il Galaxy A34 in offerta a un prezzo di 222,49 euro, con uno sconto del 44% rispetto a quello di listino. Un risparmio considerevole e che supera i 170 euro. Per il telefono Samsung si tratta del minimo storico e anche di una delle migliori occasioni su tutto il web per un dispositivo con queste caratteristiche. Puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni e per far il reso hai 14 giorni di tempo, come da nuove disposizioni del sito di e-commerce.

Galaxy A34: la scheda tecnica

Uno smartphone che non ha paura di essere paragonato ad altri dispositivi simili. Anzi, tutt’altro. Grazie allo sconto di oggi, il Galaxy A34 è disponibile con un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica.

Lo smartphone di Samsung è dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a un massimo di 120 Hz, che rende le immagini e i contenuti ancora più scorrevoli nell’utilizzo quotidiano. La luminosità raggiunge fino a un picco di 1.000 nit e puoi vedere lo schermo anche sotto la luce diretta del sole. La potenza è assicurata dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 1080, supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Samsung ha dotato lo smartphone anche di un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un sensore principale da 48 megapixel, supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 5 megapixel. La fotocamera frontale è da 13 megapixel per selfie perfetti in ogni situazione. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che interviene in tempo reale nel migliorare la qualità delle immagini.

Chiudiamo con una super batteria da 5.000mAh che può durare fino a due giorni con un utilizzo normale dello smartphone. La ricarica rapida viene in soccorso quando si ha bisogno di una dose extra di autonomia.

