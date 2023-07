Galaxy Book2 Pro al minimo storico: la promo è eccezionale

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Trovare un buon computer portatile a un prezzo alla portata di tutti è diventato sempre più complicato. L’aumento dei prezzi causato dall’inflazione e dalla penuria dei microchip ha obbligato molte persone a rivedere i propri piani e a posticipare l’acquisto di un nuovo computer, in attesa di tempi migliori e di offerte impossibili da rifiutare. Promo che troviamo oggi per il Galaxy Book2 Pro, computer pensato appositamente per il lavoro e dotato di una scheda tecnica molto interessante. A bordo troviamo un ottimo processore Intel i5 di dodicesima generazione che assicura prestazioni top con qualsiasi tipologia di programma o applicazione, 8GB di RAM e un SSD da 512GB, quanto basta per salvare tutto quello di cui avete bisogno.

A tutto questo si aggiunge un prezzo mai visto prima: oggi lo troviamo al minimo storico con uno sconto di ben il 38%. Il risparmio è considerevole e si aggira intorno ai 400€. Un super affare per un PC che ha pochi eguali sul mercato, anche per quanto riguarda il peso e le dimensioni. Infatti, è super leggero e con uno spessore minimo. Ideale per chi lavora in smartworking o mentre è in viaggio. Non perdete questa opportunità

Galaxy Book2 Pro: scheda tecnica

Un PC leggero e potente, ideale per coloro che lavorano da remoto e che sono sempre in giro. Oppure per gli studenti che hanno bisogno di uno strumento versatile e leggero da portare a scuola o all’Università. Un PC con una scheda tecnica molto interessante e con delle dimensioni compatte. Approfondiamo le caratteristiche.

Il Galaxy Book2 Pro è dotato di uno schermo AMOLED da 15,6" con risoluzione FHD e super nitido. Un pannello professionale che ti supporta in qualsiasi attività e che protegge la vista dalle fastidiose luci blu. Le performance sono assicurate da un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, supportato da 8GB di RAM e un SSD da 512GB. Quanto basta per salvare tutti i documenti di cui si ha bisogno e installare le varie app e programmi che si utilizzano per studiare e lavorare.

Essendo uno strumento di lavoro o di studio, è presente una webcam che assicura riprese in altissima definizione. Ottimo anche l’audio grazie alle casse e ai microfoni AKG con cancellazione del rumore, per chiamate sempre perfette anche quando c’è confusione. Samsung ha sviluppato anche dei sistemi ad hoc per proteggere le tue informazioni personali da occhi indiscreti: non devi aver paura a salvare i tuoi file personali.

Ottima la batteria che ti permette di lavorare per diverse ore consecutivamente e nel momento del bisogno puoi anche ricaricare rapidamente grazie al supporto alla ricarica rapida da 68W.

Galaxy Book2 Pro: prezzo, sconto, offerta Amazon

Prezzo super per il PC portatile Galaxy Book2 Pro: oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 599,25€. Il prezzo è in continuo calo e oggi tocca un nuovo minimo storico grazie allo sconto del 38% che fa risparmiare quasi 400€ sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto. Il PC è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito hai i classici trenta giorni di tempo.

