Galaxy S25 Ultra, prezzo crollato e PC in regalo: va comprato subito

Acquistando oggi il Galaxy S25 Ultra puoi ricevere in regalo un tablet o un computer Samsung dal valore di quasi 500 euro. Scopri come funziona l'offerta.

Samsung e Amazon accendono il weekend con un’offerta shock disponibile per il Galaxy S25 Ultra. Chi acquista oggi lo smartphone top di Samsung può richiedere in omaggio il Galaxy Tab A9+ oppure il PC portatile Galaxy Book4 con processore i3. Il prodotto varia in base alla versione: per chi acquista il modello con 256 gigabyte c’è il tablet, mentre per le versioni da 512 gigabyte o da 1 terabyte c’è il computer. A tutto questo si somma anche lo sconto applicato da Amazon che è di circa il 20% per ogni modello e permette di risparmiare centinaia di euro. Sommano lo sconto al valore commerciale di uno dei due prodotti in regalo, il risparmio totale può raggiungere anche gli 800 euro. A tutto questo bisogna aggiungere anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Un’occasione irripetibile e che non bisogna farsi sfuggire.

Il Galaxy S25 Ultra non ha bisogno di molte presentazioni, è semplicemente uno dei migliori smartphone Android disponibili oggi sul mercato. Dotato di componenti di ultimissima generazione e impreziosito dalla presenza di Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Samsung appositamente per i suoi smartphone. Oltre a tutto questo, è dotato anche della S Pen, il pennino che lo trasforma in un taccuino digitale. Uno smartphone che si fa fatica a pensare come un semplice telefono.

Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Di certo non è la classica offerta che troviamo ogni giorno su Amazon. Da oggi il Galaxy S25 Ultra è protagonista di una promo speciale che, oltre allo sconto assicurato da Amazon, permette di ricevere in regalo anche un dispositivo Samsung. Il dispositivo, però, varia in base alla versione del Galaxy S25 Ultra. Vediamo nel dettaglio.

Acquistando lo smartphone premium di Samsung con una memoria da 256 gigabyte si ottiene in regalo il Gaalxy Tab A9+, tablet con un valore commerciale di 249 euro. Il telefono, invece, è in offerta su Amazon a un prezzo di 1099 euro grazie al doppio sconto: oltre a quello fisso c’è un coupon di 100 euro da applicare nella pagina prodotto. Lo sconto finale è del 26%. Puoi scegliere tra diverse colorazioni e acquistandolo oggi ricevi anche una prova gratuita di 60 giorni a Audible, la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e ai podcast in esclusiva. Inoltre, lo puoi pagare in 12 rate a tasso zero da 99,92 euro al mese.

Acquistando la versione da 512 GB o da 1 TB, il prodotto in regalo cambia e si ottiene il Galaxy Book4 con processore i3 dal valore commerciale di poco inferiore ai 500 euro.

Il Galaxy S25 Ultra da 512 gigabyte è disponibile a un prezzo di 1299 euro, con uno sconto del 20% rispetto a quello di listino e risparmi poco più di 300 euro. Sommando anche il costo del PC, si sfiorano gli 800 euro di sconto. C’è anche la possibilità di pagare il telefono premium in 12 rate da 108,25 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La versione da 1 terabyte, invece, è in promo con uno sconto del 21% e costa 1466 euro, con un risparmio netto di 400 euro, a cui aggiungere quelli del costo del PC portatile. Puoi pagare lo smartphone in 12 rate da 122,17 euro al mese utilizzando il servizio Amazon.

Come si ottiene il tablet o il PC portatile in regalo? Bisogna registrare la prova d’acquisto sul sito di Samsung e aspettare di ricevere la conferma tramite e-mail. Se risultati idonei, sarà direttamente il produttore sudcoreano a inviarvi il prodotto a casa.

Galaxy S25 Ultra: le caratteristiche tecniche

Non è un telefono come tutti gli altri. La serie Ultra del Galaxy S si caratterizza da sempre per caratteristiche estreme e per funzionalità che non trovi su altri smartphone. Come ad esempio la S Pen, il pennino dai "poteri magici" che lo trasforma in un taccuino digitale. Ma anche tutte le altre componenti sono di un livello superiore.

A partire dal display Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità è elevatissima e puoi vedere qualsiasi contenuto con la miglior risoluzione possibile. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 8 Elite ottimizzato appositamente per questo smartphone supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 GB / 512 GB o 1 TB di memoria interna. Di certo non hai problemi di spazio per installare app, salvare immagini e video.

Uno dei punti forti del dispositivo è sicuramente il comparto fotografico, leggermente rinnovato rispetto al passato. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale sempre da 200 megapixel e supportato dal nuovo obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel. A chiudere il cerchio il primo teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 10x e il secondo teleobiettivo con zoom ottico 3x. Le immagini e i video sono di livello professionale e li puoi rendere ancora più unici grazie ai tanti strumenti per l’editing che hai a disposizione. Non manca, logicamente, l’intelligenza artificiale che rende tutto ancora più semplice.

A proposito di intelligenza artificiale, hai a disposizione anche Galaxy AI, un set di strumenti che ti semplifica la vita grazie e ti permette di svolgere tante azioni che prima necessitavano di ore in pochissimo tempo. Come ad esempio il riassunto di un documento di lavoro, oppure la possibilità di tradurre in tempo reale una chiamata internazionale. Chiudiamo con la batteria da 5000 mAh che ti permette di arrivare a fine giornata con ancora un po’ di carica.

