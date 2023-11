Galaxy S23, il prezzo scende ancora di più: oggi è un affare per tutti

Fonte foto: Samsung Newsroom

Sono pochi gli smartphone che ogni anno riescono a entusiasmare per le loro novità tecnologiche (fotocamera, nuove modalità di scatto, utilizzo più consapevole dell’intelligenza artificiale). Uno di questi è sicuramente il Galaxy S, la famiglia di smartphone premium di Samsung che da oramai diversi anni è un punto di riferimento per l’intera categoria. E in questo 2023 il Galaxy S23 è sicuramente uno degli smartphone da seguire: ottimo comparto tecnico associato a una fotocamera professionale che non lascia indifferenti. Un dispositivo di fascia alta e che ha anche il pregio di essere compatto: schermo da soli 6,1", ma con cornici praticamente inesistenti che lo rendono perfetto per l’utilizzo a una mano.

In vista del Black Friday e del Natale, il Galaxy S23 torna a essere in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Oggi lo trovi al minimo storico dell’ultimo periodo con uno sconto di ben il 29% che ti permette di risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino. Ma non solo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon. E il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024: hai tutto il tempo per testarlo oppure per regalarlo in vista del Natale.

Galaxy S23

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy S23: offerte, prezzo e sconto Amazon

Un’offerta da non farsi scappare. Oggi trovi il Galaxy S23 al minimo storico a un prezzo di 699€, con uno sconto del 29% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole e si avvicina ai 300€. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,80€ a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto e facilmente attivabile. Il telefono è già pronto per essere spedito e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Come già anticipato, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024 e quindi puoi anche pensare di acquistarlo già oggi in vista del Natale.

Per completare l’acquisto basta cliccare sul link presente qui in basso, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche tecniche puoi leggere il prossimo paragrafo dove troverai anche il banner per comprarlo.

Galaxy S23 – nero

Galaxy S23 – verde

Galaxy S23 – bianco

Galaxy S23 – viola

Galaxy S23: la scheda tecnica

Potenza, resistenza e qualità delle immagini elevatissima. Queste le tre caratteristiche che rendono il Galaxy S23 uno smartphone top. Samsung ha fatto le cose per bene, dotando il telefono di un ottimo comparto fotografico e di tecnologie all’avanguardia come Nightography che rende gli scatti in notturna nitidi e con dettagli in risalto. Il merito è dell’intelligenza artificiale che elabora in tempo reale ogni singola immagine e video per renderli luminosi anche quando c’è poca luce. Il merito è anche delle componenti tecniche: nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale, invece, è da 12MP.

La potenza è assicurata, invece, dall’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 2, uno dei migliori disponibili al momento sul mercato. Gli 8 GB di RAM e i 128 GB di memoria interna completano il quadro. Altrettanto superlativo lo schermo. Samsung ha dotato lo smartphone con un display AMOLED da 6,1" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore scorrevolezza con qualsiasi tipologia di app. Inoltre, il display è anche molto luminoso e si legge benissimo sotto la luce del sole.

Chiudiamo con una batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e con la ricarica rapida che ti viene in aiuto quando sei in difficoltà.

Galaxy S23 – nero