Galaxy S24, con lo sconto speciale Amazon il prezzo è in picchiata

La versione Plus del Galaxy S24 è in offerta con un doppio sconto, ma solo per pochissimi giorni. Approfittane subito: lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il weekend non poteva aprirsi con offerta migliore. Da oggi (e solo per pochissimi giorni), trovi il Galaxy S24+ (la versione con schermo più grande) in offerta al minimo storico e a un prezzo mai visto prima. Il merito è della promo flash disponibile su Amazon che ti fa risparmiare più di 350 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Come funziona la promo? Oltre allo sconto fisso che trovi in pagina, puoi usufruire di un coupon sconto di 100 euro che si attiva nella fase di check-out. Il coupon, però, è valido per pochissimi giorni: termina il 28 settembre.

Il Galaxy S24+ non ha bisogno di molte presentazioni. Si tratta di uno degli smartphone top/premium lanciati in questo 2024 e, oltre a una scheda molto interessante, è dotato anche di Galaxy AI, il nuovo sistema di intelligenza artificiale che semplifica l’utilizzo del telefono grazie a nuove funzioni pensate appositamente per la produttività. E la fotocamera è una delle migliori che puoi trovare sul mercato in questa fascia di prezzo.

Samsung Galaxy S24+

Galaxy S24+ in offerta su Amazon: prezzo, offerta e sconto

Un’offerta che non si vedeva da tempo su Amazon per un prodotto Samsung. Da oggi trovi il Galaxy S24+ in promo speciale a un prezzo di 843,70 euro, con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare più di 350 euro sul prezzo di listino. La promo si compone di un doppio sconto: oltre a quello fisso del 21% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che si attiva in fase di check-out che ti fa risparmiare altri 100 euro su quello di listino. L’offerta ha una durata limitatissima: scade domani 28 settembre.

Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 168,74 euro a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo.

Galaxy S24+: la scheda tecnica

Il Galaxy S24+ è una versione più grande del modello "normale". Condivide con il Galaxy S24 gran parte della scheda tecnica e si differenzia per la grandezza e tipologia di schermo e per la capacità della batteria. Un telefono più grande e con una maggiore autonomia, disponibile oggi a un prezzo speciale.

Più grande, più potente, più bello. Il Galaxy S24+ è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ per una visione immersiva di qualsiasi contenuto, dai film, alle serie TV, passando per i videogame. E il refresh rate fino a 120 Hz rende tutto più fluido e veloce. Le prestazioni non sono di certo un problema grazie al processore Exynos 2400 prodotto direttamente da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo. Supportato anche da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti del dispositivo è il comparto fotografico. In questi ultimi anni Samsung ha fatto dei passi da gigante e il Galaxy S24+ è un vero cameraphone. Il merito è in parte del comparto fotografico e in parte degli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano la qualità degli scatti e dei video. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 12 megapixel. A disposizione hai tanti strumenti AI che ti trasformano in un fotografo provetto. Ad esempio, Zoom AI permette di scattare immagini con uno zoom elevato senza perdere di qualità.

La batteria da 4.900mAh non crea grossi problemi: arrivi a fine giornata e con un utilizzo normale copri anche più di ventiquattro ore. Infine, lo smartphone viene fornito nativamente con Galaxy AI, il nuovo sistema di intelligenza artificiale di Samsung che ti fornisce tante funzioni utili che migliorano la tua produttività. Non ti resta che scoprirle approfittando di questa super offerta.

