Galaxy S24, con lo sconto Amazon prezzo crollato: minimo storico

Lo smartphone top di Samsung è in promo con uno sconto del 40% e risparmi centinaia di euro. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri le caratteristiche tecniche.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il weekend comincia nel migliore dei modi grazie alle offerte lampo disponibili su Amazon che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su tanti prodotti tecnologici. Tra le promo di oggi ce ne è una che cattura immediatamente l’attenzione e che riguarda il Galaxy S24, lo smartphone top di gamma di Samsung disponibile da oggi al minimo storico. Il merito è dello sconto del 40% che ti fa risparmiare quasi 400 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Un’occasione da non farsi scappare per un telefono con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo.

Lo smartphone top di Samsung non ha molti segreti. Lanciato sul mercato da poco più di un anno, resta tuttora uno dei migliori nella sua categoria. È anche uno dei pochi telefoni ad avere ancora un design compatto: schermo da 6,2 pollici ad alta risoluzione e lo puoi utilizzare anche con una sola mano. Prestazioni ottime, comparto fotografico prestazionale e una batteria che ti accompagna fino a fine giornata. A questo prezzo è una delle migliori offerte della giornata.

Galaxy S24

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy S24: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta eccezionale per lo smartphone top di Samsung. Da oggi è disponibile con un ottimo sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 595 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo per questa versione dello smartphone. Il risparmio sfiora i 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 119 euro al mese con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Inoltre, se lo acquisti oggi ottieni anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo. Condizioni d’acquisto irripetibili: approfittane subito.

Galaxy S24

Galaxy S24: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24 è la scelta ideale per chi vuole uno smartphone top a un prezzo giusto, dalle dimensioni compatte e con una vita piuttosto lunga grazie ai tanti aggiornamenti software che verranno rilasciati nei prossimi mesi.

Un telefono affidabile grazie alle componenti scelte dal produttore sudcoreano, a partire dal display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido con le app che utilizzi maggiormente. Colori realistici, dettagli vividi, perfetto per vedere video mentre sei in viaggio. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 2400 progettato da Samsung e ottimizzato appositamente per questo dispositivo, supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Il Galaxy S24 non delude nemmeno sul comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi un’ottima fotocamera principale da 50 megapixel, supportato da un sensore ultragrandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale, invece, è da 12 megapixel. Samsung mette a disposizione anche i propri algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la qualità degli scatti e delle riprese e per facilitare la fase di editing.

A proposito di intelligenza artificiale, sul Galaxy S24 trova posto Galaxy AI, il nuovo sistema sviluppato da Samsung che fornisce una serie di strumenti utili nella vita di tutti i giorni. Ad esempio puoi riassumere velocemente un documento di lavoro o trascrivere una nota vocale. Non solo, hai anche la possibilità di effettuare telefonate all’estero utilizzando la traduzione in tempo reale. Per chiudere, lo smartphone è dotato di una batteria che dura per tutto il giorno.

Galaxy S24