Galaxy S24, con lo sconto Amazon il prezzo sprofonda: minimo storico

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare uno smartphone top senza spendere una cifra che si avvicina ai 1000 euro, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S24 al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 42% che ti fa risparmiare quasi 500 euro su quello di listino. Uno sconto mai visto prima che ti fa approfittare di una delle migliori promo di tutto il web per un telefono con queste caratteristiche. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis.

Il Galaxy S24 è uno dei pochi smartphone top disponibili sul mercato ad avere ancora delle dimensioni compatte. Lo schermo da 6,1 pollici ad alta risoluzione e molto scorrevole lo rende perfetto per essere utilizzato con una sola mano. Sulle prestazioni c’è ben poco da dire: supporta qualsiasi applicazione e lo fa sempre assicurando performance elevate, anche con le app più esigenti, come ad esempio i videogame. Il comparto fotografico è la solita garanzia grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel. Inoltre, trovi anche il sistema di intelligenza artificiale Galaxy AI sviluppato da Samsung e che ti mette a disposizione tanti strumenti utili per semplificare le azioni quotidiane. Non farti scappare questa ottima offerta.

Galaxy S24: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S24 con uno sconto del 42% che fa crollare il prezzo e lo paghi 524,99 euro. Si tratta del minimo storico per questa versione e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Per capire la bontà della promo basta citare un dato: il risparmio totale sfiora i 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo. Non farti sfuggire questa occasione: è uno dei migliori telefoni che puoi acquistare oggi.

Galaxy S24: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S24 è una delle migliori scelte che puoi fare se stai cercando un telefono compatto, potente e con un prezzo tutto sommato alla portata. Grazie allo sconto di Amazon di oggi, infatti, è uno dei migliori top di gamma per rapporto qualità-prezzo.

La scheda tecnica del Galaxy S24 si poggia sullo schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120 Hz per una maggiore scorrevolezza nella vita di tutti i giorni. Un display impreziosito anche dalla tecnologia Vision Booster che lo rende visibile sotto ogni la luce diretta del sole. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Exynos 2400 progettato e sviluppato direttamente da Samsung e ottimizzato per questo dispositivo. A supporto anche 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Non tradisce il comparto fotografico, grazie soprattutto alla tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è da 50 megapixel ed è supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e da un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale, invece, è da 12 megapixel. Samsung mette a disposizione anche tutte le tecnologie sviluppate in questi anni per scattare foto luminose quando c’è poca luce e per editare facilmente immagini e video. Non manca, poi, il supporto dell’intelligenza artificiale.

A proposito di IA, Samsung ha portato sul Galaxy S24 anche il sistema Galaxy AI e tutti gli strumenti di intelligenza artificiale che ti semplificano la vita. Puoi, ad esempio, fare una chiamata in un paese estero senza conoscere la lingua: ci penserà il telefono a tradurre in tempo reale. Puoi trascrivere velocemente una nota vocale, oppure cercare un oggetto presente in un’immagine. Tanti strumenti gratuiti che puoi utilizzare in ogni momento della giornata. Per chiudere, la batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi.

