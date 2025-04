Galaxy S25, lo sconto di Amazon fa crollare il prezzo: è da comprare subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il Galaxy S25, ultimo smartphone top di gamma lanciato da Samsung, è arrivato oggi. Infatti, grazie alla promo esclusiva disponibile su Amazon, il telefono è disponibile in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Nella pagina prodotto, infatti, oltre allo sconto fisso del 19% puoi aggiungere un coupon del valore di 100 euro che ti fa risparmiare circa 300 euro sul prezzo di lancio. Inoltre, acquistando oggi il telefono ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e ai podcast.

Il Galaxy S25 è uno dei migliori telefoni Android che puoi trovare in questa fascia di prezzo e il merito è da una parte delle componenti scelte da Samsung e dall’altro dei miglioramenti apportati a Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale che diventa ancora più "intelligente" e utile nella vita di tutti i giorni. Basta premere un semplice pulsante per richiamare Galaxy AI e parlargli in modo naturale: nel giro di pochissimi secondi troverà una soluzione a tutti i tuoi problemi. Samsung ha reso lo smartphone anche più potente grazie al processore Snapdragon 8 Elite ottimizzato appositamente per questo telefono. Insomma, uno smartphone che non ha paura di confronti e che da oggi trovi a un prezzo stracciato.

Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta esclusiva di Amazon che non devi farti scappare. Da oggi trovi il Galaxy S25 in offerta con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 19%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 100 euro e lo paghi 699 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio totale sfiora i 300 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Acquistando lo smartphone oggi, ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma di Amazon dedicata ai podcast e agli audiolibri.

Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon. Ti consigliamo di approfittarne subito: le scorte sono limitate e il coupon potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy S25 porta gli smartphone in una nuova era. Il merito è della nuova versione potenziata di Galaxy AI, dotata di nuovi strumenti e di nuove funzionalità. Come ad esempio NowBrief che appena sveglio ti mostra un resoconto di cosa ti aspetta durante il giorno e la sera realizzata un riepilogo con tutti gli eventi trascorsi.

Non solo intelligenza artificiale. Il Galaxy S25 primeggia anche per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. A partire dallo schermo Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Dimensioni compatte che lo rendono uno dei pochi smartphone che è ancora possibile utilizzare con una sola mano. Prestazioni eccezionali grazie alla presenza del nuovo processore Snapdragon 8 Elite (ottimizzato appositamente per questo modello) con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Come in tutti gli smartphone Samsung, anche in questo Galaxy S25 c’è grande attenzione al comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. Un sistema di fotocamera versatile e che ti permette di scattare ottime foto in qualsiasi situazione. Per i tuoi selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera da 12 megapixel. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale e di Galaxy AI: puoi scattare ottime foto anche quando c’è poca luce, mentre il sistema AI ti supporta con utili strumenti per l’editing fotografico.

Chiudiamo con la batteria da 4000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi, anche grazie al lavoro di ottimizzazione software fatto da Samsung.

