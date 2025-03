Galaxy S25, con lo sconto speciale di Amazon il prezzo è crollato

Lo smartphone premium di Samsung è in offerta con uno sconto che ti permette di risparmiare fino a 500 euro. E lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Abbiamo dovuto aspettare solamente un mese e l’uscita sul mercato dell’iPhone 16e per vedere la prima grande offerta per il Galaxy S25. Questo mese di marzo non poteva cominciare in modo migliore: lo smartphone top di gamma del produttore sudcoreano uscito sul mercato da pochissime settimane è disponibile con uno sconto fisso del 32% che ti fa risparmiare 300 euro su quello di listino. L’offerta, però, non termina qui. Infatti, pagando con American Express si ottiene un ulteriore sconto di 100 euro. Lo stesso sconto disponibile per gli utenti iscritti a Prime Student. In questo modo lo sconto finale supera il 50%. E puoi pagare le smartphone anche in 5 rate a tasso zero. Difficile chiedere di più.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Il Galaxy S25 è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Samsung ha continuato a investire nel suso sistema di intelligenza artificiale Galaxy AI che su questo smartphone si presenta con una sorta di versione 2.0, ancora più potente e utile nella vita di tutti i giorni. Per il resto la scheda tecnica è di grande affidabilità: schermo compatto e ad altissima risoluzione, processore Snapdragon ottimizzato appositamente per questo smartphone e una batteria a lunga durata che non ti lascia mai da solo. E per chiudere una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel.

Galaxy S25

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta shock che non puoi farti scappare. Da oggi trovi il Galaxy S25 a un prezzo di 629,90 euro con uno sconto del 32% su quello di listino. Già così sarebbe una promo da cogliere al volo, ma si arricchisce di altri due buoni sconto. Infatti, pagando con American Express si ottiene uno sconto di 100 euro, a cui aggiungere un ulteriore sconto di 100 euro se si è iscritti a Prime Student. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 125,98 euro al mese. Condizioni d’acquisto che non trovi su nessun altro sito web.

Inoltre, se acquisti lo smartphone oggi ottieni anche un abbonamento gratuito della durata di 60 giorni per Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Lo smartphone è già pronto per essere spedito, ma devi essere velocissimo, la promo sta per terminare. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

Galaxy S25

Galaxy S25

Galaxy S25

Oltre al Galaxy S25, trovi in promo anche il Galaxy S25+ a un prezzo di 979 euro con uno sconto del 18% rispetto a quello di listino. La promo, però, non finisce qui. Infatti, per chi paga con American Express c’è un ulteriore sconto di 100 euro. Puoi aggiungere un ulteriore risparmio di 100 euro se sei iscritto a Prime Student. Sommando tutte le promo disponibili, arrivi a un prezzo di 779 euro e uno sconto totale che supera il 35%. Un’occasione veramente irripetibile per un telefono uscito sul mercato da pochissime settimane.

Le condizioni di acquisto vengono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 195,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione le solite due settimane da quando lo ricevi. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone che si adatta alle tue necessità. Con il nuovo Galaxy S25 Samsung fa un ulteriore salto in avanti del futuro e il merito è della versione aggiornata di Galaxy AI, il sistema di intelligenza artificiale che porta tanti utili strumenti nello smartphone. La novità più interessante è "NowBrief", una funzione che ti mostra riepiloghi giornalieri che si basano sulle tue passioni e su cosa hai fatto durante il giorno. Migliorati anche gli altri strumenti di Galaxy AI, come ad esempio "Cerchia e trova", oppure il traduttore in tempo reale.

Passiamo alle caratteristiche tecniche che restano il fulcro principale dello smartphone. Partendo dall’ottimo display Dynamic AMOLED 2x da 6,1 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate fino a 120 Hz. Uno schermo progettato appositamente per usufruire al meglio dei contenuti multimediali e anche dei videogame. Il motore di tutto è il nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy, ottimizzato appositamente per questa famiglia di smartphone. A supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Samsung ha puntato molto anche sul comparto fotografico, e non poteva essere altrimenti. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 12 megapixel. Il sistema fotografico viene impreziosito dal ProVisual Engine, un sistema che si basa sull’intelligenza artificiale e che permette di scattare foto, registrare video, editare contenuti con una qualità elevatissima.

Concludiamo con l’ottima batteria con cui potrai arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Plus