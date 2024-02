Galaxy Tab A7, il tablet lowcost di Samsung a un prezzo stracciato

Il tablet lowcost di Samsung è in offerta con uno sconto del 41% e lo paghi veramente poco. Dimensioni compatte, 4GB di RAM e memoria quanto basta per installare le tue app preferite

Fonte foto: Samsung

Il Galaxy Tab A7 Lite è il tablet di casa Samsung lowcost e dalle dimensioni compatte. Lo schermo da 8,7 pollici ma dalle cornici quasi impercettibili ti restituiscono un display dai colori vividi e naturali più che soddisfacente, senza però la necessità di avere tra le mani un device scomodo da portare con sé. Bene il binomio RAM 4 gigabyte e memoria da 64 gigabyte, ottimi in ogni situazione. La batteria ti consente di arrivare a fine giornata.

Ma queste sono solo alcune delle più importanti caratteristiche del Galaxy Tab A7 Lite, che oggi potrai ottenere con uno sconto del 41%, che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Un prezzo veramente mini e che lo rende uno dei migliori tablet di quest’ultimo periodo. Un’occasione veramente da non farsi scappare.

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab A7 in offerta: prezzo e offerta Amazon

Oggi trovi il tablet di Samsung in offerta con una super occasione. Se vuoi spendere poco, questo è quello che devi acquistare. Il Galaxy Tab A7 è in offerta con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo sotto i 120 euro. Il risparmio è notevole e supera gli 80 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva solo in fase di check-out. Il tablet è disponibile e viene spedito nel giro di qualche giorno/settimana. Hai anche la possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto. Tra i tablet lowcost da divano, difficilmente trovi qualcosa di meglio.

Galaxy Tab A7: la scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un tablet con delle caratteristiche peculiari, a partire dalle dimensioni. Come detto infatti, a dispetto di un display da 8,7" avrai comunque a disposizione uno schermo ampio grazie alle cornici ridotte al minimo. Bene anche il suono, grazie ai doppi altoparlanti Dolby Atmos che producono un suono stereo eccellente. Quindi potrai ascoltare musica o guardare film e serie tv con l’audio che meritano.

Abbina una RAM da 4 gigabyte con una memoria da 64 gigabyte, espandibile con una scheda microSD fino a 1 TB per una capienza extra large. La batteria da 5,100mAh permette di arrivare a fine giornata senza problemi e senza ansie, anche in caso di uso intensivo. E’ possibile anche farlo utilizzare ai minori senza alcun rischio, grazie alla funzione Samsung Kids accessibile dal pannello rapido. Insomma, tanti vantaggi a un prezzo imperdibile.

