Samsung, il tablet costa pochissimo: prezzo stracciato

Il Galaxy Tab A9+ è una delle ultime soluzioni di Samsung per chi è alla ricerca di un tablet con cui poter fare un po’ di tutto (vedere film e serie TV, lavorare mentre si è in viaggio, giocare, leggere), senza spendere delle cifre elevate. Il produttore sudcoreano è diventato oramai un punto di riferimento anche nel settore dei tablet, grazie a un’offerta che copre un’ampia fetta di mercato. Il Galaxy Tab A9+ si posiziona esattamente tra i medio di gamma e grazie alla promo disponibile oggi su Amazon diventa immediatamente il tablet da acquistare. Lo sconto del 39% fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 120 euro su quello di listino. Un affare veramente speciale e da non farsi scappare.

La scheda tecnica del tablet di Samsung mette in mostra tutte le potenzialità del dispositivo. A partire dall’ampio display da 11 pollici con cui vedere in altissima definizione qualsiasi contenuto, dai semplici video di YouTube fino alle serie TV sulle varie app di streaming. Prestazioni top anche grazie agli 8 gigabyte di RAM. La batteria ti accompagna fino a fine giornata, anche dopo un utilizzo intenso. Un tablet completo e che non accetta compromessi.

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo è veramente unico. Da oggi è disponibile il Galaxy Tab A9+ di Samsung a 190 euro grazie al super sconto del 39% disponibile su Amazon. Il risparmio per il tablet di Samsung è di quasi 120 euro e approfitti anche del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il tablet di Samsung è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo come da policy di Amazon.

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9+: le caratteristiche tecniche

Cosa rende un tablet completo e versatile? Uno schermo grande, prestazioni top, tanto spazio di archiviazione, una telecamera con cui poter fare videochiamate e all’occorrenza foto e una batteria a lunghissima durata. Tutto questo (e molto altro) lo trovi sul Galaxy Tab A9+ di Samsung, un tablet con davvero pochi eguali sul mercato, soprattutto al prezzo a cui è disponibile oggi.

Per capire la bontà di questo dispositivo, basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica. Partendo dall’elemento che più di tutti spicca: il display. Il Galaxy Tab A9+ è dotato di uno schermo da 11 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo quotidiano, soprattutto con le app social e con i videogame. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 695 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Come detto, il tablet è pensato anche per un utilizzo da "ufficio". Grazie allo schermo da 11 pollici puoi lavorare sui documenti di lavoro, presentazioni e testi, ma soprattutto videochiamate di lavoro utilizzando la fotocamera frontale. Per gli amanti delle foto e dei video, è presente anche un sensore fotografico da 8 megapixel.

La batteria da 7040 mAh è una garanzia: arrivi a fine giornata senza troppi problemi e con la ricarica rapida puoi avere un boost di energia in poco tempo. Insomma, il tablet ideale se stai cercando un dispositivo completo e versatile.

Galaxy Tab A9+