Samsung, questo tablet è da comprare subito: sconto mai visto prima

Da oggi trovi il Galaxy Tab A9+ in offerta con uno sconto del 35% e lo paghi anche in 5 rate a tasso zero. Schermo da 11 pollici, ottimo processore e batteria a lunga durata.

Fonte foto: Amazon

Negli ultimi anni i tablet hanno conquistato sempre più il cuore delle persone. Lanciati inizialmente come un sostituto degli smartphone, i tablet si sono riconvertiti in dispositivi versatili e perfetti anche per l’intrattenimento. Il Galaxy Tab A9+ ne è l’esempio. Parliamo, infatti, di un tablet con uno schermo da ben 11 pollici, un buon processore che ti permette di lavorare ai documenti, ma anche di vedere film e serie TV e una batteria a lunga durata. Le dimensioni compatte e il peso contenuto, lo rendono perfetto anche da mettere nello zaino mentre si è in viaggio. Insomma, un tablet per tutte le stagioni e con l’affidabilità di Samsung.

Oggi, però, non siamo qui per esaltare le caratteristiche dello smartphone, bensì per parlare dell’ottima promo disponibile su Amazon. Il Galaxy Tab A9+, infatti, è in promo con uno sconto di ben il 35% che ti fa risparmiare quasi 100 euro su quello di listino. Lo paghi solamente poco più di 150 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Delle condizioni di acquisto uniche e che lo rendono uno dei migliori tablet che puoi comprare oggi.

Galaxy Tab A9+

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy Tab A9+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Se non vuoi spendere trecento-quattrocento euro per un iPad "base", il Galaxy Tab A9+ è una delle migliori alternative economiche disponibili oggi. Grazie all’offerta di Amazon è disponibile a un prezzo di 169 euro, con uno sconto del 35% rispetto a quello di listino. Risparmi quasi 100 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 33,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon che attivi nella pagina prodotto.

Il tablet viene venduto e spedito dal sito di e-commerce e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai a disposizione i classici quattordici giorni da quando lo ricevi a casa.

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9+: le caratteristiche tecniche

La versatilità e il multitasking sono sicuramente due dei punti forti del Galaxy Tab A9+, tablet di Samsung che con la promo di oggi diventa un vero best-buy. Un tablet senza troppi fronzoli e che punta tutto sull’immediatezza.

Che cosa puoi fare con il Galaxy Tab A9+? Praticamente un po’ di tutto. Perfetto per l’intrattenimento (vedere film e serie TV sulle app di streaming, ascoltare musica, giocare) grazie all’ampio schermo da 11 pollici ad alta risoluzione. Utile anche per lavorare mentre si è in viaggio. Le dimensioni compatte lo rendono perfetto da mettere nello zaino e da utilizzare sui mezzi pubblici. Collegando una tastiera wireless si trasforma in un vero mini-PC.

Anche le prestazioni sono più che dignitose per un tablet che costa solamente poco più di 150 euro. Il merito è del processore Snapdragon 695 supportato da 4 gigabyte di RAM e da 64 gigabyte di memoria interna, espandibile utilizzando una scheda microSD.

La batteria è la classica ciliegina sulla torta. Grazie a una capacità da 7040 mAh ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi, anche dopo un utilizzo intenso.

Galaxy Tab A9+