Samsung, il tablet top costa pochissimo: va comprato subito

Da oggi è in offerta il Galaxy Tab A9+ in promo con uno sconto del 39% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Samsung

Samsung è diventata famosa grazie ai suoi dispositivi top di gamma che assicurano prestazioni eccezionali e componenti di ultima generazione. Tra i dispositivi del produttore sudcoreano, però, ce ne sono molti altri rivolti a un pubblico più ampio e con un prezzo decisamente alla portata di tutti. In questa categoria rientra il Galaxy Tab A9+, tablet medio di gamma che da oggi trovi a un prezzo straordinario. Il merito è dello sconto del 39% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Le condizioni di acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Il Galaxy Tab A9+ è il classico tablet con cui puoi fare un po’ di tutto. Vedere film e serie TV seduto comodamente sul divano grazie allo schermo da ben 11 pollici, oppure lavorare a documenti e presentazioni mentre sei in viaggio. Ma lo puoi usare anche per lo studio e per l’Università. Dimensioni compatte, leggero da portare con sé nello zaino, prestazioni top. Insomma, un tablet versatile e che da oggi trovi a un prezzo veramente stracciato.

Galaxy Tab A9 Plus

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy Tab A9+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi su Amazon è disponibile in offerta il Galaxy Tab A9+ in promo a un prezzo di 189 euro grazie allo sconto del 39% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto è di 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo in 5 rate da 37,80 euro al mese.

Acquistando il tablet oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). La consegna è gestita da Amazon e per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo. Una vera occasione da non farsi scappare: ti consigliamo di approfittarne subito essendo uno dei prodotti tech più venduti nelle ultime ventiquattro ore.

Galaxy Tab A9 Plus

Galaxy Tab A9+: le caratteristiche tecniche

Il tablet Galaxy Tab A9+ è ideale per guardare i tuoi contenuti streaming preferiti (film, serie tv, eventi sportivi, concerti, ecc.) con il massimo comfort, grazie al display LCD grande 11 pollici, dai colori vividi e brillanti e dalla luminosità che ben si adatta alla luce esterna circostante. Risoluzione FHD e refresh rate a 90 Hz. Oltre alla qualità video, beneficerai anche di un audio avvolgente grazie al sistema Dolby Atmos. Non avrai quindi bisogno di casse esterne o di utilizzare dispositivi esterni per godere di un suono migliore. Lo schermo può essere diviso in 3 parti, così potrai svolgere più attività contemporaneamente. Buone prestazioni, grazie alla presenza di 8GB di RAM e una capacità di archiviazione di 128 GB, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il Galaxy Tab A9+ offre la massima sicurezza grazie alla possibilità di archiviare i dati importanti con Secure Folder e monitorare il livello di sicurezza con Privacy Dashboard. Molto utile poi la possibilità di trasferire elementi dal telefono al tablet e viceversa, in modo semplice e veloce. Basta effettuare l’accesso allo stesso account Samsung, per recuperare appunti o ricerche internet senza dover ricominciare tutto daccapo. La batteria da 7040 mAh consente di lavorare in tutta tranquillità.

Galaxy Tab A9 Plus