Samsung, questo smartwatch costa pochissimo: offerta incredibile

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Samsung Newsroom

Sì è vero, la Festa delle offerte destinata agli abbonati Prime organizzata da Amazon è conclusa. Ma non rammaricarti. Sulla piattaforma e-commerce è sempre tempo di offerte. Come questa che ti presentiamo in questo articolo e che riguarda il Galaxy Watch5, lo smartwatch con funzionalità uniche di Samsung. Uno smartwatch che oggi trovi in offerta speciale con uno sconto del 31% e al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Il risparmio è di ben 100€.

Il Galaxy Watch5 offre tutto quello che si cerca in un dispositivo di questo genere. Schermo di grandi dimensioni e con un’ottima luminosità, sensori di ultima generazioni e funzioni speciali per il monitoraggio del sonno e dell’attività fisica. E grazie alla presenza del sistema operativo WearOS hai a supporto anche la suite di app di Google.

Galaxy Watch5

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Samsung Galaxy Watch5: caratteristiche tecniche

Scopriamo meglio il Samsung Galaxy Watch5. Si tratta di un ottimo smartwatch ideale non solo per l’attività fisica, ma anche per monitorare la qualità del sonno. Potrai così pianificare l’ora di andare per dormire e tracciare le fasi del tuo sonno. Sia a riposo che in attività, puoi controllare il tuo cuore grazie al sensore Samsung BioActive 3 in 1 che comprende ben tre funzioni: sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica, sensore cardiaco elettrico (ECG) e sensore di frequenza cardiaca ottica.

Un’altra funzione importante offerta dal Galaxy Watch5, è il sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA), la quale monitora la percentuale di massa grassa (BIA), il peso dei muscoli scheletrici e tiene traccia dei tuoi progressi con feedback personalizzati. Puoi fare attività fisica anche sotto la pioggia o l’umidità insistente e non dovrai neanche temere il sudore, poiché è resistente all’acqua.

Galaxy Watch5: prezzo e offerte

Offerta speciale per il Galaxy Watch5. Oggi lo trovi in offerta a un prezzo di 225,90€, con uno sconto di ben il 31% rispetto a quello di listino. Il risparmio totale è di poco superiore ai 100€ e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis disponibile in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochi giorni.

Galaxy Watch5