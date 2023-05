Garmin Fenix 7s al minimo storico: prezzo scontatissimo

Gli smartwatch Garmin sono differenti da tutti gli altri. Il produttore statunitense in questi anni è riuscito a crearsi un proprio pubblico di riferimento grazie a dispositivi speciali, dotati di tecnologie avanzatissime e di sensori di ultima generazione in grado di monitorare diversi aspetti della propria vita. Orologi adatti a qualsiasi utilizzo, come il Garmin Fenix 7s, uno degli ultimi lanciati sul mercato e che oggi troviamo anche in offerta su Amazon con un’offerta speciale che fa risparmiare 150€ sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e del migliore prezzo web. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Il Garmin Fenix 7S è uno sportwatch pensato per tutti gli amanti dell’attività fisica. In realtà si rivela molto utile anche nella vita di tutti i giorni, grazie a sensori che monitorano i principali parametri vitali e a funzionalità che ti aiutano a lavoro e a tenere sotto controllo notifiche e messaggi. A bordo troviamo più di 20 app per lo sport che coprono tantissimi sport differenti e grazie al chip GNSS si ha sempre la certezza di non perdere l’orientamento. La batteria può durare un massimo di 38 giorni. A questo prezzo è un vero affare.

Garmin Fenix 7S

Garmin Fenix 7S: funzionalità e caratteristiche

Il Garmin Fenix 7S ha caratteristiche ben precise. Si tratta di uno smartwatch multisport, con un design molto leggero e realizzato con materiali super resistenti che lo rendono quasi indistruttibile. Rispetta gli standard militari USA e ha superato i test per la resistenza agli sbalzi termici, agli urti e all’acqua. Insomma, un orologio affidabile, resistente e pensato appositamente per te.

Sull’orologio troviamo più di 20 app dedicate allo sport, tra cui corsa, ciclismo, trail running, escursionismo, nuoto, canottaggio, sci, golf, surf e molto altro. Proprio gli sport avventurosi sono una delle caratteristiche di questo smartwatch. Per attività come lo sci alpinismo, lo snowboard, sci di fondo, surf e mountian bike, sono disponibili delle funzionalità ad hoc che raccolgono statistiche avanzate e mettono a disposizione informazioni extra. Il Garmin Fenix 7S è anche un orologio pensato per gli amatori: suggerisci il miglior allenamento quotidiano in base ai propri obiettivi e fornisce consigli ad hoc. Inoltre, se volete partecipare a una maratona, l’orologio è in grado di prevedere il tempo di gara in base al tuo livello di forma. Oltre a tutto questo, ci sono anche metriche specifiche che ti permettono di capire il tuo livello di competitività. Sotto la scocca è presente anche un chip GPS avanzato che fornisce una posizione super precisa.

Non solo sport. Il Garmin Fenix 7S è anche un orologio pensato per il monitoraggio della salute. Il sensore PulseOX tiene sotto controllo i principali parametri vitali: frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue e fornisce anche un report mattutino con una panoramica del sonno e altre informazioni utili, tra cui il meteo. L’orologio rileva anche il modo di respirare per capire il tuo livello di stress. Per le donne c’è il monitoraggio del ciclo mestruale.

Per restare sempre connesso con la propria vita, è possibile collegare lo smartwatch allo smartphone e ricevere in tempo reale notifiche, messaggi e chiamate in entrata. Con l’app Garmin Pay puoi anche pagare la spesa direttamente con l’orologio. Per chiudere, la batteria ha una durata di circa 10 giorni e utilizzando la modalità risparmio energetico può arrivare fino a un massimo di 38 giorni.

Garmin Fenix 7S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Garmin Fenix 7S. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 546€, con uno sconto del 22% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole e supera i 150€. Il prezzo rispecchia quanto offre lo smartwatch: come abbiamo appena visto ha funzionalità speciali e uniche. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 109,20€ al mese. La consegna è gestita da Amazon e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per fare il reso gratuito si hanno 30 giorni dall’acquisto.

Garmin Fenix 7S

