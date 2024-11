Garmin fenix 7S Pro Solar, il prezzo crolla con lo sconto Black Friday

Fonte foto: Garmin

Con qualche giorno di ritardo rispetto all’inizio ufficiale del Black Friday, arrivano in offerta su Amazon anche gli smartwatch Garmin. Il produttore statunitense è oramai uno dei punti di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di un orologio resistente e progettato appositamente per un utilizzo outdoor. In questa categoria rientra perfettamente il Garmin fenix 7S Pro, che troviamo oggi in offerta con uno sconto che arrivano fino al 24% e ti fa risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero e diventa un vero best-buy.

Il Garmin fenix 7S Pro è quanto di meglio possa offrire il mercato in questa speciale categoria di prodotto, quella dedicata agli smartwatch rugged, dispositivi progettati per resistere a qualsiasi situazione. Lo smartwatch è dotato anche di un’altra caratteristica che lo rende veramente unico: la presenza di una particolare lente che cattura i raggi del sole e li trasforma in autonomia extra per la batteria che così arriva fino a una durata di 22 giorni (un vero record per il mercato attuale). Insomma, un orologio come se ne trovano pochi sul mercato e da oggi disponibile a un prezzo mai visto prima.

Garmin fenix 7S Pro: prezzo, sconto e offerta Amazon

Il Garmin fenix 7S Pro è disponibile sul mercato in diverse versioni che si differenziano per la grandezza dello schermo. In offerta troviamo quella da 42 mm (la più piccola) e quella da 47mm.

Partiamo da quest’ultima. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 600,99 euro con uno sconto del 20% rispetto a quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 120,20 euro al mese utilizzando il servizio in pagina. Disponibilità immediata e consegna in pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025, quindi puoi acquistarlo oggi anche come regalo di Natale.

Per la versione da 42mm il prezzo scende a 569,89 euro grazie allo sconto del 24% e il risparmio netto sfiora i 200 euro. Per questo modello hai a disposizione il servizio di Cofidis per pagarlo a rate e si attiva in fase di check-out. Come per la versione più grande hai tempo fino al 15 gennaio 2025 per il reso gratuito e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

Gamin fenix 7S Pro: caratteristiche tecniche e funzionalità

Non è un orologio come tutti gli altri e non lo vuole essere. Il Garmin fenix 7S Pro si posiziona nella fascia altissima del mercato ed è dotato delle migliori tecnologie e componenti disponibili oggi.

Partiamo dalle caratteristiche che lo rendono unico. L’orologio è progettato per resistere agli sbalzi di temperatura (anche agli shock termici), alle cadute, ai graffi ed è anche impermeabile. Non finisce qui. Come si può intuire dal nome, il Garmin fenix 7S Pro è dotato di una particolare lente in grado di catturare i raggi solari e trasformarli in energia extra per la batteria che, con un utilizzo normale, può raggiungere un’autonomia fino a 22 giorni.

Se queste caratteristiche uniche non vi hanno convinto, passiamo ad altre funzioni che trovi solo su questo orologio. Come detto, il Garmin fenix 7S Pro è l’orologio perfetto per chi ama l’avventura e l’attività fisica. Hai a disposizione più di 30 app dedicate allo sport, tra cui alcune attività speciali come la mountain-bike, lo sci alpinismo e il surf (per ognuna puoi raccogliere statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare le tue performance). L’orologio è anche in grado di calcolare indici sintetici per capire il tuo stato di forma e cosa fare per migliorare le prestazioni. Non manca un sensore GPS ad alta precisione.

Un orologio di questo genere non può non avere un sistema avanzato per il monitoraggio della salute. E infatti sul Garmin fenix 7S Pro trovi sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo in tempo reale i principali parametri vitali, tra cui la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non finisce qui. L’orologio ti invia anche un report quotidiano che ti mostra come hai riposato durante la notte, il recupero dall’allenamento e tante altre info utili.

Chiudiamo con alcune funzioni che troverai molto utili nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, Smart Notification ti mostra sull’orologio le notifiche che ti arrivano sullo smartphone, mentre Garmin Pay ti permette di pagare la spesa avvicinando semplicemente l’orologio al POS.

