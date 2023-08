Garmin Instinct in offerta a metà prezzo: è da comprare subito

Fonte foto: Garmin

Seguire il proprio istinto mentre si sta esplorando un nuovo sentiero o si sta facendo trekking può essere pericoloso, soprattutto se si è da soli. In questi casi bisogna sempre avere il supporto di qualcuno o di qualcosa, meglio ancora se tecnologica. Come, ad esempio, di uno smartwatch rugged, cioè un orologio super resistente alle cadute, alla polvere, all’acqua e progettato seguendo gli standard militari. Di dispositivi di questo genere se ne trovano tanti sul mercato e spesso a un prezzo abbastanza elevato. Oggi, però, è il tuo giorno fortunato: su Amazon, infatti, è disponibile il Garmin Instinct con uno sconto di ben il 50%. Lo si paga praticamente metà prezzo e anche il minimo storico.

Questo orologio smart è completo e versatile. Dotato di sensori di ultima generazione, tiene sotto controllo i principali parametri vitali e l’attività fisica. Ma non solo, grazie alla presenza di un chip GNSS sai in ogni momento dove ti trovi, utilizzando i principali sistemi satellitari. Uno smartwatch che diventa immediatamente il tuo nuovo compagno di avventura. Non farti scappare questa super promo.

Garmin Instinct: caratteristiche e funzionalità

Il Garmin Instinct rientra in quella stretta cerchia di smartwatch super resistenti (quasi indistruttibili) che tanto successo hanno avuto nell’ultimo periodo. Rispetto a tanti altri dispositivi presenti sul mercato ha anche un costo accessibile grazie alla promo che troviamo oggi su Amazon. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche e le funzionalità.

L’orologio è costruito utilizzando materiali premium che lo rendono resistente alle cadute, agli urti, all’acqua e alla polvere, oltre ad aver superato i test militari statunitensi per lo shock termico. Tutto questo lo rende adatto alle escursioni in montagna, alle nuotate in mezzo agli scogli e a tanti altri tipi di avventura. Non a caso supporta più di 20 attività fisiche per le quali puoi monitorare statistiche avanzate. Non manca, poi, un chip GNSS che utilizza i principali sistemi satellitari: GPS, GLONASS e Galileo. I sensori ABC, invece, offrono dati in tempo reali sull’altimetria ed è disponibile anche un barometro e una bussola. La funzione Trackback ti aiuta a tornare al punto di partenza se si è perso l’orientamento durante un’escursione.

Per il monitoraggio della salute sono presenti sensori altrettanti avanzati. Puoi controllare in tempo reale la frequenza cardiaca al polso e sapere in ogni momento la salute del proprio cuore. Disponibile anche il rilevamento avanzato dello stress.

Il Garmin Instinct è dotato di uno schermo da 1,27" e in momento puoi controllare l’orario e diversi dati molto importanti. Lo smartwatch si rivela utile anche nella vita di tutti i giorni: basta collegarlo allo smartphone per ricevere sul polso le notifiche dei messaggi e delle chiamate in entrata.

Garmin Instinct in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo sorprendente. Oggi troviamo il Garmin Instict in offerta con uno sconto del 50% a 149€. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web per un orologio di questa tipologia e con queste funzionalità. L’orologio è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce, ma per la spedizione bisogna aspettare qualche giorno. Affrettatevi, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

