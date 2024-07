Garmin Instinct 2S, prezzo in picchiata: è l’affare del giorno

Fonte foto: Garmin

Non tutti gli smartwatch sono uguali e il Garmin Instinct 2S ne è la dimostrazione. Infatti, stiamo parlando di un orologio smart rugged, cioè un dispositivo super resistente e adatto a qualsiasi tipologia di utilizzo. Si tratta di una tipologia di wearable sempre più ricercata sul mercato e Garmin è riuscita a conquistarsi una buona fetta grazie a dispositivi unici e molto affidabili. Questo Garmin Instict 2S diventa uno dei più interessanti della settimana grazie all’offerta eccezionale disponibile oggi su Amazon. Grazie allo sconto del 33% il prezzo scende sotto i 200 euro, un vero affare per dispositivi che solitamente costano più di 500 euro.

L’orologio rugged di Garmin si caratterizza per una scheda tecnica molto interessante. Oltre a essere super resistente e impermeabile, è dotato anche di funzioni pensate appositamente per gli amanti dell’attività fisica all’aperto, grazie alla presenza di più di 30 app dedicate allo sport. E puoi monitorare continuamente anche il tuo stato di salute grazie ai sensori nascosti sotto la scocca. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Garmin Instict 2S: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi trovi il Garmin Instict 2S in offerta su Amazon con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a soli 199,99 euro, il punto più basso fatto registrare in quest’ultimo periodo. Il risparmio netto è di 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Per effettuare il reso gratuito hai i classici 14 giorni di tempo.

Garmin Instict 2S: scheda tecnica e funzionalità

In un orologio come il Garmin Instict 2S bisogna partire per forza di cose dalle caratteristiche tecniche. Quello che emerge è la grande resistenza dello smartwatch: realizzato con una cassa in polimeri-rinforzati e con un vetro Corning Gorilla Glass antigraffio è impermeabile fino a 100 metri ed è resistente alle cadute e ai graffi. Progettato per resistere a qualsiasi ambiente, anche il più ostile, è il perfetto compagno per le tue avventure all’aperto, e non solo.

Passando alle funzionalità offerte, il Garmin Instict 2S offre più di 30 profili di attività sportive precaricati, tra cui la corsa, il ciclismo, nuoto, forza funzionale, arrampicata e anche il golf. Per gli amanti delle attività a corpo liberi, c’è una grande varietà di allenamenti HIIT. È presente anche il Garmin Coach che ti offre dei consigli personalizzati per migliorare le tue performance. Per un’analisi puntuale del tuo stato di forma, lo smartwatch è in grado di calcolare il V02 Max. Non manca un sensore GNSS che utilizza i principali sistemi di navigazione per una geolocalizzazione precisa e in pochi secondi.

L’orologio rugged di Garmin è anche il compagno perfetto per una maggiore conoscenza del proprio corpo. È in grado di controllare in tempo reale la frequenza cardiaca al polso e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. Non manca il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno e dello stress.

Chiudiamo con alcune funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Grazie a Smart Notification, ad esempio, ricevi direttamente le notifiche dello smartphone sul polso. La batteria, invece, assicura un’autonomia fino a 21 giorni con un utilizzo normale dello smartphone. Ti dimenticherai di ricaricarlo.

