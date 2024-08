Garmin Instinct 2, il prezzo sprofonda: sconto mai visto prima su Amazon

Lo smartwatch super resistente di Garmin è in offerta con uno sconto del 38% e approfitti del minimo storico, Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero

Uno smartwatch pronto a qualsiasi sfida e a un prezzo alla portata di tutti. La descrizione calza a pennello con il Garmin Instinct 2, disponibile da oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 38% che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre. E diventa immediatamente un best-buy, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Il Garmin Instinct 2 è un orologio molto interessante e dotato di caratteristiche e funzionalità di un wearable di livello superiore. Realizzato con materiali premium, è ultra resistente e lo puoi utilizzare per le tue avventure all’aperto e per il trekking. Progettato per resistere a cadute, graffi, acqua e shock termici, è la soluzione perfetta per le tue vacanze. A bordo trovi anche più di 30 app dedicate allo sport e tanti strumenti utili per tenere sotto controllo il tuo stato di salute, con aggiornamenti e notifiche in tempo reale. Insomma, un orologio veramente completo e che non ti delude. Non farti scappare questa offerta, solitamente dura pochissimi giorni.

Garmin Instinct 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo più basso del Prime Day che lo rende immediatamente l’orologio da acquistare oggi. Il Garmin Instinct 2 è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a 217 euro, con un risparmio netto superiore ai 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 43,40 euro a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo smartwatch super resistente è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochi giorni. Lo puoi testare con tutta calma: per il reso gratuito i giorni a tua disposizione sono ben quattordici. Un’offerta allettante per uno dei migliori orologi rugged disponibili sul sito di e-commerce.

Garmin Instinct 2: le caratteristiche tecniche

Il Garmin Instinct 2 è la soluzione perfetta per chi vuole un orologio molto resistente e che allo stesso tempo offre tutte le funzioni tipiche di uno smartwatch, a partire dal monitoraggio continuo della salute. Andiamo con ordine e vediamo le caratteristiche di questo orologio smart.

Il primo elemento che cattura l’attenzione è la sua resistenza. Progettato per resistere a qualsiasi situazione, il Garmin Instinct 2 è realizzato con materiali unici che lo rendono quasi indistruttibile. Cadute e graffi non sono certo un problema, così come l’acqua (impermeabile fino a 100 metri) e gli sbalzi di temperatura. Lo schermo è abbastanza ampio e offre tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Lo smartwatch rugged di Garmin è il tuo compagno ideale per le avventure all’aperto e il trekking. A bordo trovi più di 30 profili sportivi precaricati, tra cui tutti quelli che riguardano le attività più praticate, a partire dalla corsa, dal nuoto e dal ciclismo, ma con un occhio di riguardo anche per gli sport più avventurosi come il trekking e la mountain bike. Disponibili anche gli allenamenti HIIT per migliorare le tue performance. L’orologio è anche in grado di calcolare indicatori avanzati come il VO2 Max, tenuto molto in considerazione da chi fa sport a livello agonistico. Non manca un chip GPS in grado di geolocalizzare la tua posizione in pochi secondi.

Non mancano tante funzioni utili per il monitoraggio della salute. I sensori presenti sotto la scocca controllano costantemente la frequenza cardiaca al polso e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Presente anche il monitoraggio del sonno che ti fornisce un report completo su come hai riposato durante la notte. Per le donne è disponibile il monitoraggio del ciclo.

Concludiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a 28 giorni con un utilizzo normale dello smartwatch, un vero record in questo settore.

