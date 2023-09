Garmin Venu Sq, lo smartwatch lowcost costa pochissimo: offerta speciale

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

L’orologio perfetto per la vita di tutti i giorni. E non si tratta del classico orologio smart lowcost che monitora solamente i parametri vitali più importanti, ma di uno smartwatch completo sotto tutti i punti di vista. Stiamo parlando del Garmin Venu Sq, un wearable pensato per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo che faccia un po’ di tutto: monitori la salute, le principali attività sportive, ti tenga informato sull’orario, sui passi effettuati, sulle calorie bruciate e che sia utile anche nella vita di tutti i giorni.

Funzionalità utilissime e che, se presenti in qualsiasi altro orologio smart, farebbero schizzare il prezzo verso l’alto. Il Garmin Venu Sq, invece, ha un prezzo alla portata di tutti, soprattutto oggi che su Amazon è disponibile con uno sconto eccezionale del 33%. Acquistandolo ora approfitti del minimo storico sul sito di e-commerce e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Garmin Venu Sq: caratteristiche e funzionalità

Un orologio per il fitness, la salute e la vita di tutti i giorni. Il Garmin Venu Sq è uno smartwatch completo, realizzato con materiali di ottima qualità e soprattutto affidabile, con una batteria che dura circa una settimana.

Lo smartwatch garantisce un monitoraggio del benessere (salute e attività fisica) ventiquattro ore su ventiquattro. Il merito è dei sensori nascosti sotto lo schermo touch che monitorano costantemente la frequenza cardiaca ti avvisano in tempo reale se notano qualche cosa di anomalo. Ma non solo. Il sensore Pulse Ox rileva la saturazione dell’ossigeno nel sangue, un parametro sempre più importante negli ultimi anni. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno, dello stress (con esercizi di respirazione ad hoc) e del ciclo mestruale.

Gli appassionati del fitness trovano disponibili più di 20 app dedicate a tutti gli sport più praticati: corsa, camminata, bici e anche nuoto (lo smartwatch Garmin è anche impermeabile). Collegandoti al tuo profilo Garmin Connect è anche possibile creare allenamenti personalizzati oppure scaricare nuovi esercizi.

L’orologio è utile anche nella vita di tutti i giorni, basta collegarlo allo smartphone. La funzione "Smart Notification", ad esempio, permette di ricevere le notifiche delle e-mail, dei messaggi e delle chiamate in entrata direttamente sul polso. C’è anche la funzione Garmin Pay per pagare la spesa o il conto al ristorante in modalità contactless.

Garmin Venu Sq: prezzo, sconto e offerta Amazon

Oggi troviamo il Garmin Venu Sq a un prezzo di 133,99€, con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Per lo smartwatch si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e di un’offerta da non farsi scappare per nessun motivo. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 26,80€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce e attivabile nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per fare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.

