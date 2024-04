Garmin vivoactive 5, con gli sconti Amazon l'offerta è servita

Fonte foto: Gamin

Garmin è uno dei marchi più apprezzati nel settore degli smartwatch, perché ha saputo portare sul mercato ottimi dispositivi da utilizzare sia per l’attività fisica che per il monitoraggio dei parametri vitali, garantendo sempre misurazioni precise e una grande semplicità nell’utilizzo.

Tra i prodotti più interessanti troviamo il Garmin vivoactive 5, uno smartwatch dalle grandi potenzialità, che si distingue per le tantissime funzioni a bordo e per un design giovanile e dai colori vivaci.

Grazie ad Amazon questo device può essere acquistato a meno di 250 euro e con uno sconto così, resistere alla tentazione è davvero difficile.

Garmin vívoactive 5, Smartwatch AMOLED 1,2", Cassa 42mm, Musica, Pay, 30 Sport, GPS, Cardio, Coach Sonno, Benefici Workout, Autonomia 11 giorni (Blue & Blue Metallic)

Garmin vivoactive 5: scheda tecnica

Garmin vivoactive 5 ha un display AMOLED circolare da 1,2 pollici, con risoluzione di 390×390 pixel e funzione Always-On. In questa specifica offerta la cassa è da 42 mm ed è realizzata in polimeri fibrorinforzati, la lunetta è in alluminio anodizzato, la lente in vetro Corning Gorilla Glass 3 e il cinturino è in silicone.

Le funzionalità per il monitoraggio dei parametri vitali includono il controllo della frequenza cardiaca e di quella respiratoria, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e l’idratazione. Non mancano nemmeno il monitoraggio della qualità del sonno e dei livelli di stress, con la possibilità di accedere a specifici esercizi per la meditazione e la respirazione per aiutare gli utenti a vivere più serenamente.

Presenti anche le funzioni per la salute della donna, con avvisi sul ciclo mestruale e notifiche sui periodi di fertilità ed eventuali ritardi. Trova posto su questo smartwatch anche una delle modalità più apprezzate da chi sceglie un prodotto a marchio Garmin, la Health Snapshot (Instantanea) che mostra una specie di "riassunto" dei principali parametri vitali in un preciso momento.

Per gli sportivi, invece, è possibile monitorare i progressi in moltissime discipline, tra cui le attività in palestra, la corsa, la bicicletta, nuoto (il device è impermeabile fino a 5 ATM), camminata, pilates, yoga, sci, golf e molto altro ancora. Presente anche la Modalità Wheelchair specifica per le attività degli utenti in sedia a rotelle.

Per controllare tutti i dati registrati si può usare l’app Garmin Connect che consente all’utente di archiviare ordinatamente tutti i progressi nelle varie discipline e utilizzare Garmin Coach una sorta di personal trainer digitale, che ha il compito di affiancare gli sportivi negli allenamenti, suggerendo esercizi personalizzati in base ai traguardi imposti.

Oltre a questo ci sono anche le classiche funzioni di uno smartwatch, come la lettura delle notifiche dello smartphone, i controlli per la riproduzione musicale, trova il mio dispositivo e molto altro.

Tra le connessioni abbiamo il Bluetooth, il WiFi, l’NFC (da utilizzare con Garmin Pay), l’ANT+ (l’opzione di connettività specifica per i dispositivi per il fitness) e le varie opzioni per il rilevamento della posizione.

L’autonomia dichiarata è di circa 11 giorni in modalità Smartwatch e fino a 8 ore circa con tutti i sistemi GPS attivi.

Garmin vivoactive 5: l’offerta su Amazon

Garmin vivoactive 5 è uno smartwatch ricchissimo di funzionalità, la soluzione ideale per chi è in cerca di un prodotto intuitivo e completo per monitorare i progressi nell’attività sportiva e i parametri vitali.

Di listino per acquistare questo orologio smart servono 299,99 euro, tuttavia con l’offerta Amazon il prezzo scende fino a 249,99 euro (-17%, -50 euro) uno sconto molto interessante che potrebbe fare gola a molti.

