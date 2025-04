Fonte foto: Garmin

Garmin ha annunciato un nuovo componente della sua gamma: debutta questa settimana, infatti, il lo smartwatch vivoactive 6 che va ad arricchire l’offerta di wearable dell’azienda che, di recente, ha svelato anche il Garmin Instinct 3.

Garmin vivoactive 6: caratteristiche tecniche

Il nuovo Garmin vivoactive 6 è l’ultimo componente della famiglia di smartwatch del brand. Si tratta di un modello pensato per integrarsi con lo smartphone, gestendo notifiche, chiamate e messaggi, oltre che per diventare un vero e proprio fitness tracker, con tante funzioni utili a monitorare i parametri vitali e i propri progressi negli allenamenti.

Lo smartwatch ha a bordo un display AMOLED circolare da 1,2 pollici con risoluzione di 390 x 390 pixel e protezione del vetro Gorilla Glass 3. Abbinabile a smartphone Android e iPhone, il nuovo vivoactive 6 è dotato del GPS, per il rilevamento della posizione in modo indipendente dal telefono e può contare anche sulla possibilità di effettuare pagamenti Garmin Pay.

Il focus del dispositivo è il monitoraggio della salute grazie anche a funzioni come Body Battery, utile per tenere sotto controllo i livelli di energia nel corso della giornata, Coach del Sonno, per il monitoraggio del sonno, Tracciamento dello stress, Meditazione e respirazione consapevole e Pulse Ox, per il tracciamento della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Ci sono anche le funzioni per il monitoraggio della Salute della donna.

Da segnalare anche l’autonomia. Garmin, per il suo nuovo prodotto, dichiara la possibilità di utilizzo fino a 11 giorni che diventano 21 giorni con la modalità risparmio energetico. Con la funzione Always On del display, l’autonomia è di 5 giorni.

La cassa misura 42,2 x 42,2 x10,9 mm e lo smartwatch è adatto a polsi con circonferenza pari a 125-190 mm. Il peso è di 23 grammi. La lunetta è realizzata in alluminio anodizzato mentre la cassa in un polimero fibro-rinforzato. C’è la resistenza fino a 5 ATM. Il comparto tecnico del nuovo vivoactive 6 è completo e può garantire ottime prestazioni e versatilità in tutti i contesti di utilizzo.

Garmin vivoactive 6: prezzo e disponibilità

Il nuovo vivoactive 6 sarà in vendita a partire dal 4 aprile, tramite lo store ufficiale di Garmin e i rivenditori autorizzati che si occupano della distribuzione dei prodotti dell’azienda. A disposizione degli utenti ci sarà la possibilità di scegliere tra quattro colorazioni (Black/Slate, Bone/Lunar Gold, Jasper Green e Pink Dawn). Il prezzo di lancio per il mercato italiano è fissato a 329,99 euro.