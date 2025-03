Garmin, lo smartwatch per la salute a prezzo stracciato: affare per tutti

Fonte foto: Garmin

In questi anni abbiamo imparato a conoscere Garmin soprattutto per i suoi orologi super resistenti e progettati per coloro che amano una vita avventurosa. La lineup degli smartwatch Garmin, però, si compone anche di altri dispositivi, altrettanto validi e con funzioni avanzate. Come ad esempio il Garmin vivoactive 5, orologio smart pensato per chi ha una vita molto attiva ed è appassionato di sport. Un orologio compatto, ma con funzioni molto avanzate e che ti permettono di tenere sempre sotto controllo i principali parametri vitali e i principali indicatori durante gli allenamenti.

Oggi, però, non siamo qui per decantare le ottime caratteristiche tecniche del Garmin vivoactive 5, bensì per parlare dell‘offerta disponibile su Amazon che lo fa diventare lo smartwatch da acquistare oggi. Infatti, è disponibile con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori promo che puoi trovare oggi per un orologio con queste caratteristiche.

Garmin vivoactive 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco un’offerta che non devi farti scappare. Il Garmin vivoactive 5 è in promo su Amazon a un prezzo di 199 euro, con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio è notevole: ben 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando lo smartwatch oggi lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni e per il reso gratuito hai un mese di tempo da quando lo ricevi a casa. Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire.

Garmin vivoactive 5: caratteristiche e funzionalità

In uno smartwatch come il Garmin vivoactive 5 il focus principale sono le funzioni offerte, dal monitoraggio della salute alle attività fisiche. E sotto questo punto di vista, l’orologio smart difficilmente ti delude, grazie a sensori di ultima generazione in grado di tenere sotto controllo tanti parametri differenti.

Il Garmin vivoactive 5 è il classico smartwatch che puoi utilizzare in ogni momento della giornata e che non devi toglierti mai dal polso. Come si puoi intuire dal nome, è progettato appositamente per tutte quelle persone che sono sempre in movimento e che tengono molto alla propria salute. Non a caso hai a disposizione più di 30 profili precaricati dedicati allo sport, tra cui la corsa, il ciclismo e il nuoto in piscina (è anche impermeabile). Ti aiuta anche nella fase del recupero fornendoti una stima su quanto tempo impieghi per reintegrare tutte le forze dopo lo sforzo dell’allenamento.

L’orologio smart si rivela anche un ottimo compagno per tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Oltre a monitorare in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue, il Garmin vivoactive 5 è dotato anche di un sistema avanzato per il riposo notturno. Un vero coach del sonno che ti fornisce anche utili consigli su come migliorare il tuo riposo. Al mattino ricevi anche un report con la qualità del sonno, il livello del recupero, le informazioni sul livello di variabilità della frequenza cardiaca e molte altre informazioni.

Passando alle caratteristiche tecniche, lo smartwatch ha uno schermo da 1,2 pollici ad alta luminosità. La batteria, invece, ha un’autonomia di ben 11 giorni con un utilizzo normale. Tra le altre funzioni utili nella vita di tutti i giorni c’è Garmin Pay che ti permette di pagare la spesa al supermercato o il conto al ristorante avvicinando semplicemente l’orologio al POS.

