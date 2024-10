Garmin vivoactive 5, lo smartwatch perfetto è in offerta su Amazon

Fonte foto: Gamin

Prima di acquistare uno smartwatch per monitorare l’attività fisica e i propri parametri vitali, c’è bisogno di conoscere il settore di riferimento e, solo dopo aver valutato le eventuali opzioni, puntare a un device completo, preciso e semplice da utilizzare.

Tutte caratteristiche che si possono trovare all’interno del Garmin vivoactive 5, uno dei prodotti più apprezzati dagli utenti, che per le prossime ore può essere acquistato su Amazon a un prezzo davvero irripetibile.

Per poco più di 240 euro, infatti, è possibile portare a casa un orologio smart molto interessante, con tantissime funzioni e un’ottima qualità costruttiva. Un’occasione che non capita tutti i giorni e che bisogna comprare senza esitazioni.

Garmin vívoactive 5, Smartwatch AMOLED 1,2", Cassa 42mm, Musica, Pay, +30 Sport, GPS, Cardio, Coach Sonno, Benefici Workout, Autonomia 11 giorni (Black & Slate)

Garmin vivoactive 5: scheda tecnica

Garmin vivoactive 5 ha uno schermo AMOLED circolare con Always-On che misura 1,2 pollici e ha una risoluzione di 390×390 pixel. L’offerta di oggi è quella per il device con cassa è da 42 millimetri in polimeri fibrorinforzati, lunetta in alluminio anodizzato, lente in vetro Corning Gorilla Glass 3 e cinturino in silicone.

Molte le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali su questo device, tra cui il controllo della frequenza cardiaca, di quella respiratoria, la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e dell’idratazione. Interessanti anche le impostazioni per la salute della donna, con la possibilità di ricevere avvisi sul ciclo mestruale, sui periodi di fertilità ed eventuali gravidanze. Da non sottovalutare nemmeno le impostazioni per rilevare la qualità del sonno e i livelli di stress, con inclusa una suite di suggerimenti ed esercizi per la meditazione e la respirazione per aiutare gli utenti a vivere più serenamente.

Un’altra delle caratteristiche più apprezzate di questo smartwatch è Health Snapshot (chiamata Instantanea in italiano) un’opzione che mostra un riassunto sintetico dei principali parametri vitali.

Per quanto riguarda lo sport, questo device permette di tenere sotto controllo i progressi in diverse discipline, tra cui la corsa, la camminata le attività in palestra, il ciclismo, nuoto (il device è impermeabile fino a 5 ATM), il pilates, lo yoga, il golf gli sport invernali e molto altro.

Presente anche la Modalità Wheelchair per il monitoraggio delle attività degli utenti in sedia a rotelle. Per avere uno schema preciso dei dati rilevati, si può utilizzare Garmin Connect che mostra i progressi nell’attività sportiva e consente di utilizzare Garmin Coach il personal trailer digitale di Garmin sviluppato per affiancare gli utenti negli allenamenti.

Non mancano, naturalmente, le normali funzioni di uno smartwatch, come la gestione delle notifiche dello smartphone, i controlli per la riproduzione musicale, trova il mio dispositivo, i pagamenti contactless e molto altro.

Tra le connessioni c’è il Bluetooth, il WiFi, l’NFC, l’ANT+ (da utilizzare coi dispositivi per il fitness) e le varie tecnologie per la geolocalizzazione.

Infine, sul fronte dell’autonomia, secondo quanto dichiarato da Garmin, ci si attesta intorno agli 11 giorni in modalità Smartwatch e fino a 8 ore circa con tutti i sistemi GPS attivi.

Garmin vivoactive 5: l’offerta su Amazon

Garmin vivoactive 5 ha un prezzo di listino di 299,99 euro ma grazie all’offerta Amazon per le prossime ore si può portare a casa questo smartwatch a 242,98 euro (-19%, -57,01 euro) uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più accessibile questo orologio smart ricchissimo di funzioni.

