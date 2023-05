Giornata internazionale di Harry Potter: cosa vedere e cosa comprare

In un mondo dove ogni cosa – dalla pasta alla carbonara al sorriso – ha la sua giornata mondiale, poteva forse fare eccezione un fenomeno globale e longevo come Harry Potter? Ovviamente no! Il 2 maggio ricorre la Giornata internazionale di Harry Potter, l’occasione perfetta per rivivere ancora una volta (e non solo sul piccolo schermo) le avventure dell’amato maghetto con gli occhiali creato dalla penna di J.K. Rowling nella famosa saga letteraria pubblicata a partire dagli anni Novanta.

Iscriviti a Prime Video per vedere i film di Harry Potter

I film di Harry Potter in streaming

In attesa della nuovissima serie tv su Harry Potter, che sarà prodotta da Warner Bros Discovery ed è stata annunciata da poche settimane, le avventure di Harry Potter per ora sono raccontare sul grande e piccolo schermo soltanto dalla famosa saga cinematografica.

I film (Harry Potter e la pietra filosofale; Harry Potter e La Camera Dei Segreti; Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban; Harry Potter e Il Calice di Fuoco; Harry Potter e L’Ordine della Fenice; Harry Potter e Il Principe Mezzosangue; Harry Potter e I Doni Della Morte – Parte 1 e Harry Potter e I Doni Della Morte – Parte 2) sono visibili in streaming su Netflix e su Prime Video. Diretti da Chris Columbus e Alfonso Cuaron, i film includono nel cast Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Emma Thompson e Helena Bonham Carter.

Su Prime Video è inoltre possibile accedere anche ad altri contenuti esclusivi, disponibili per l’acquisto e il noleggio, come Parole magiche: la storia di J.K Rowling o Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Chi non si stanca mai di vedere e rivedere i film del giovane mago, tra l’altro, può sempre acquistare i DVD, che sono disponibili su Amazon.it anche in cofanetti da collezione.

Iscriviti a Prime Video per vedere i film di Harry Potter

I film spinoff di Harry Potter

Su Prime Video sono disponibili anche i due film spinoff di Harry Potter, intitolati Animali fantastici e dove trovarli e Animali fantastici: I crimini di Grindelwald. Sono diretti da David Yates e scritti da J.K. Rowling, già autrice della saga letteraria.

Harry Potter Collezione Completa – 16 Blu-Ray 4K

Libri, oggetti e giochi su Harry Potter

Su Amazon e nelle librerie sono acquistabili ovviamente anche i sette libri di J.K. Rowling, che esistono anche in formato Kindle e Audible. Ma non solo: ci sono anche tanti altri volumi in tema, come la guida illustrata per gli incantesimi o il ricettario di Hogwarts. La magia di Harry Potter prosegue anche oltre libri e film. Su Amazon e nei negozi specializzati ci sono una vastissima selezione di giochi e videogiochi, accessori per la casa, decorazioni, tazze, piatti, tovaglioli… Il tutto ovviamente, sempre rigorosamente in tema con il magico mondo di Hogwarts.

Il Ricettario di Harry Potter

Libro degli Incantesimi di Harry Potter

Gioco di carte UNO Harry Potter