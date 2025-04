Fonte foto: Sky

Da quando la serie tv HBO su Harry Potter è stata annunciata, la curiosità dei fan si è immediatamente concentrata sul cast. Chi, in questo nuovo adattamento dei romanzi di J.K. Rowling, avrebbe dato il volto a Harry, Ron, Hermione, Silente e company? Una domanda dalla risposta non facile. La saga cinematografica di Harry Potter uscita tra il 2001 e il 2011, infatti, ha profondamente influenzato l’immaginario collettivo e per molte persone gli attori e le attrici che hanno dato il volto ai personaggi principali, a partire dai protagonisti Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, sono molto difficili da sostituire. Dopo mesi di ipotesi e speculazioni, in questi giorni sono stati confermati i primi nomi del cast della serie tv Harry Potter. E, ovviamente, non tutti i fan sono soddisfatti.

Chi c’è nel cast della serie tv Harry Potter: i primi nomi

Come già anticipato da alcune settimane, il preside di Hogwarts, Albus Silente, sarà interpretato da John Lithgow, che è già stato Churchill in The Crown.

Janet McTeer, nota per The White Queen e The Menu, sarà l’insegnante di Trasfigurazione Minerva McGranitt, a capo della casata Grifondoro. Paapa Essiedu, già visto in I May Destroy You e Gangs of London, sarà Severus Piton, insegnante di Pozioni e capo di Serpeverde. Nick Frost interpreterà invece Hagrid.

È notizia di questi giorni che Luke Thallon, visto ad esempio ne La favorita, sarà il professor Raptor; mentre Paul Whitehouse (che aveva avuto un piccolo ruolo nel film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban) interpreterà il custode Argus Gazza.

«Siamo deliziato dall’avere così tanti talenti straordinari a bordo, e non vediamo l’ora di vederli portare in vita questi amatissimi personaggi», hanno dichiarato la shorunner Francesca Gardiner e il regista Mark Mylod, entrambi produttori esecutivi della serie.

Serie tv di Harry Potter, chi è l’attore che fa Piton

I casting non sono piaciuti a tutti o, per dirla in modo diverso, tutti hanno avuto qualcosa da dire in merito, nel bene o nel male. Si spiega così la decisione dell’account ufficiale Instagram della serie Harry Potter di chiudere lo spazio dei commenti poco dopo l’annuncio ufficiale del cast.

Divisiva è la scelta di Essiedu nel ruolo di Piton: diversi fan hanno fatto notare che HBO e Rowling avevano promesso un adattamento fedele dei romanzi, nei quali il professore viene descritto come un uomo magro con capelli neri, untuosi e lunghi fino alle spalle, un grande naso adunco, pelle giallastra e occhi neri e freddi. Secondo una parte del pubblico, l’attore britannico nato a Londra da madre ghanese non rispecchierebbe questa descrizione per via della pelle nera.

Ma quale altro attore avrebbe potuto interpretare Piton? Già prima dell’annuncio del casting ufficiale, alcuni account online avevano immaginato Adam Driver in questo ruolo: il suo aspetto smunto e pallido ricorda in effetti quello del collega che lo ha preceduto, Alan Rickman.

I suggerimenti dei fan per il cast della serie Harry Potter

Tra i nomi proposti dai fan per il casting della serie TV di Harry Potter spiccano diversi altri attori noti per ruoli importanti nel cinema e nella televisione. Alcuni fan, ad esempio, avevano immaginato Olivia Colman, vincitrice dell’Oscar per La favorita e protagonista di The Crown, nel ruolo della professoressa McGranitt – una parte che invece, come detto, è andata a McTeer.

Colman è stata immaginata anche nelle vesti della professoressa Umbridge, un ruolo iconico nella storia che altri fan vedrebbero calzare a pennello a Patricia Arquette, vista recentemente in Scissione.

Per Lord Voldemort, molti hanno fatto il nome Benedict Cumberbatch, celebre per la sua interpretazione di Sherlock Holmes nella serie Sherlock e per aver dato volto a Doctor Strange nel Marvel Cinematic Universe. Secondo diversi utenti online, sarebbe questo l’attore giusto per un ruolo così complesso e oscuro. Anche Cillian Murphy è stato immaginato per questa parte.

Per Sirius Black, Oscar Isaac è stato indicato come una scelta ideale grazie alla sua intensità recitativa, già dimostrata in Dune, Ex Machina e nella serie Marvel Moon Knight. Per lo stesso ruolo è stato fatto anche il nome di Kit Harington, alias Jon Snow in Il trono di spade, e di Christian Bale.

Il giovane Draco Malfoy, secondo alcuni fan, potrebbe invece essere interpretato da Timothée Chalamet, noto ad esempio per Chiamami col tuo nome, Dune e Bones and All: l’aspetto elegante e il talento drammatico hanno evidentemente suggestionato il pubblico. Per Hermione Granger, Zendaya è stata spesso suggerita come possibile interprete, grazie alla sua popolarità e versatilità viste in Euphoria, Dune e Spider-Man.

Non sappiamo ancora chi interpreterà tutti i personaggi della serie tv; dunque, ai fan non resta che attendere per scoprire se la realtà sarà all’altezza dei loro sogni e della loro immaginazione. Certamente, alcuni di questi fandom casting sono notoriamente impossibili: ad esempio, sicuramente non vedremo Zendaya nel ruolo di Hermione, dal momento che i casting per questo personaggio e per gli altri due protagonisti, ovvero Ron ed Harry, sono stati svolti su 30mila bambini sotto i 13 anni.