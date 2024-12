Cosa vedere in streaming oggi 14 dicembre 2024

Fonte foto: Usa-Pyon / Shutterstock

Tutti abbiamo i nostri film del cuore che, specialmente in occasione delle feste, ci piace guardare e riguardare – non importa se già conosciamo a memoria le battute e i colpi di scena! Per molti si tratta della saga cinematografica di Harry Potter, tratta dai celebri romanzi di J.K. Rowling. Se anche voi siete di questa squadra, ci sono buone notizie: oltre che su Tim Vision, Prime Video e NOW, da oggi tutti i film sul giovane maghetto entrano a far parte anche del catalogo Netflix.

Cosa vedere oggi su Netflix

Come accennato, da oggi su Netflix è disponibile l’intera saga di Harry Potter, ovvero i film Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il calice di fuoco, Harry Potter e l’Ordine della Fenice, Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1 e Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2.

È da poco visibile sulla piattaforma, invece, il documentario La voce di Makayla: una lettera al mondo: una visione breve ma intensa in cui un’adolescente autistica scopre, grazie a una semplice lavagna, nuovi modi di esprimersi e di interagire con il mondo.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Chi è in cerca di un bel film per passare la serata può trovare diverse opzioni su Prime Video. Ad esempio Rush, che è entrato a far parte del catalogo della piattaforma da pochi giorni. Uscito nel 2013, il film di Ron Howard racconta la rivalità tra i piloti di Formula 1 James Hunt e Nikki Lauda. Nel cast ci sono Daniel Brühl, Chris Hemsworth e Olivia Wilde.

Un’altra possibilità è sfruttare queste giornate di dicembre per "mettersi in pari" in vista di alcune delle uscite più attese del 2025. Ad esempio, Prime Video ha da poco annunciato che il 13 marzo dell’anno prossimo uscirà la terza stagione di La Ruota del Tempo. Ambientata in mondo in evoluzione, la storia porta in scena un’epica battaglia tra Luce e Oscurità, con protagonista Rosamund Pike. Le prime due stagioni sono già disponibili su Prime Video: vale la pena recuperarle!

Cosa vedere oggi su Disney+

È da poco disponibile su Disney+ Invisible, miniserie in cui il protagonista Capi, dodici anni, subisce un tremendo incidente che gli provoca un grave disturbo post traumatico da stress. Nessuno riesce a capire cosa sia successo veramente, ma lo psicologo che segue il ragazzino è determinato a scavare nella storia per scoprire la verità. La serie, di cui sono da subito disponibili tutti gli episodi, è tratta dal romanzo di Eloy Moreno.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Su MGM+ (uno dei Prime Video Channel) si può recuperare I magnifici sette. Da pochi giorni disponibile sulla piattaforma, questa serie tv è originariamente uscita tra il 1998 e il 2000. Nella trama un villaggio indiano viene minacciato da ex soldati confederati: in soccorso degli abitanti arrivano sette uomini dotati di abilità uniche