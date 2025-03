Harry Potter, chi sarà Albus Silente nella serie HBO?

Fonte foto: Usa-Pyon / Shutterstock

Sta prendendo sempre più forma la serie tv di Harry Potter in lavorazione a HBO. Il primo adattamento seriale dei celebri libri di J.K. Rowling arriva più di vent’anni dopo l’adattamento cinematografico, che dal 2001 al 2011 ha portato sul grande schermo le avventure del giovane mago con gli occhiali e dei suoi compagni di studi a Hogwarts. La nuova serie tv dovrebbe uscire tra il 2026 e il 2027 ed è ancora nelle prime fasi di lavorazione. Solo in questi giorni, infatti, è stato confermato il primo nome entrato a far parte del cast.

John Lithgow nella serie di Harry Potter

A confermare per primo la propria presenza nel cast della serie tv di Harry Potter è stato l’attore John Lithgow. Premiato sei volte con l’Emmy e candidato due volte all’Oscar, Lithgow è celebre per i suoi ruoli in Dexter e The Old Man. Recentemente ha recitato nel film Conclave.

Dopo alcune anticipazioni ufficiose, è stato lo stesso attore durante un’intervista ad affermare che sarà effettivamente lui a vestire i panni di Albus Silente, preside di Hogwarts.

L’attore, che ha 79 anni, si è detto emozionato rispetto al ruolo, ma anche consapevole del fatto che il progetto lo terrà impegnato per anni: ecco perché per lui è stata una decisione difficile. Questo ruolo definirà «l’ultimo capitolo della mia vita, temo», ha detto nell’intervista. «Avrò circa 87 anni alla festa di fine riprese, ma ho detto sì».

John Lithgow is in final negotiations to play Professor Dumbledore in HBO’s ‘HARRY POTTER’ TV series. pic.twitter.com/4zAnkoAah1 — Film Updates (@FilmUpdates) February 12, 2025

Il cast della nuova serie tv di Harry Potter

A parte Lithgow, a oggi nessun altro attore o attrice ha confermato la propria presenza nella nuova serie tv, né ci sono stati annunci ufficiali da parte di HBO. Sono però state fatte diverse speculazioni, e certamente ulteriori annunci arriveranno a breve. Comunque data la presenza di Lithgow, che è statunitense, si tratterà evidentemente di un cast internazionale e non esclusivamente britannico.

Secondo Deadline, diversi attori sono già stati presi in considerazione per i ruoli principali: Sharon Horgan (già in Bad Sisters) potrebbe essere la professoressa McGranitt, Paapa Essiedu (I May Destroy You) potrebbe interpretare Piton e Brett Goldstein (Ted Lasso, Shrinking) potrebbe essere invece Hagrid.

Si è parlato anche di Cillian Murphy come nuovo Lord Voldemort, ma anche su questo punto, come sui precedenti, non ci sono ancora conferme. Riguardo i protagonisti – Harry, Ron ed Hermione – sappiamo che sono in corso i casting per selezionare tre bambini che ad aprile 2025 dovranno avere tra i 9 e gli 11 anni.

Cosa sappiamo della serie tv su Harry Potter

La serie tv di Harry Potter prodotta da HBO in collaborazione con Warner Bros. Television dovrebbe adattare tutti i libri di J.K. Rowling (ogni stagione corrisponderà a un romanzo). L’autrice dei romanzi è produttrice esecutiva di questa novità.

Tra i produttori c’è anche David Heyman, che ha già lavorato ai film di Harry Potter. Francesca Gardiner è showrunner; Mark Mylod è regista e produttore esecutivo.

Riprese e data di uscita della serie tv di Harry Potter

Quando uscirà la serie tv di Harry Potter? Anche su questo punto non ci sono ancora stati annunci ufficiali. Inizialmente si era parlato di un’uscita nel 2026, che poi HBO aveva ufficiosamente posticipato al 2027.

A novembre 2024 Casey Bloys, che è a capo di HBO e Max, parlando con la stampa aveva infatti paventato un possibile debutto della serie tv «all’inizio del 2027». «Non prendetemi sulla parola, perché abbiamo appena iniziato con la stesura della sceneggiatura e la scelta del cast», aveva però aggiunto.

Secondo gli ultimi aggiornamenti pubblicati dalla testata Deadline, le riprese sono programmate per l’estate 2025. È dunque effettivamente plausibile ipotizzare una data di uscita collocata tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.