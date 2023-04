Gli account Fitbit stanno per sparire: ecco perché

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In una recente nota Fitbit, l’azienda produttrice di device per il monitoraggio dei parametri vitali e dell’attività fisica, ha annunciato grandi cambiamenti in arrivo per i suoi utenti. A partire dalla prossima estate, infatti, inizierà la graduale migrazione verso gli account Google che saranno utilizzati per accedere al proprio profilo e registrare i nuovi dispositivi acquistati.

Fitbit, quindi, sta per abbandonare il vecchio sistema proprietario per gli accessi a beneficio di quello di Big G, in modo da garantire a tutti i suoi utenti anche la completa integrazione con l’intera gamma di prodotti e servizi offerti dal colosso di Mountain View.

Fitbit: cosa cambia per gli utenti

Google ha annunciato l’acquisizione di Fitbit nel 2019, con una grossa operazione da 2,1 miliardi di dollari che è stata conclusa solo nel 2021. A fronte di tutto questo tempo, necessario per dare le opportune rassicurazioni agli enti regolatori del mercato in USA e in Europa, è apparso subito chiaro che ci sarebbero stati cambiamenti. Cambiamenti che stanno per iniziare ufficialmente in modo da portare tutti i possessori di questi fitness tracker a diventare parte dell’infrastruttura di Big G.

Naturalmente con questa migrazione degli account saranno molti i vantaggi che gli utenti potranno ottenere, primo fra tutti l’ingresso all’interno dell’ecosistema dell’azienda con la possibilità di utilizzare un solo profilo per accedere a tutti i diversi servizi Google. I dati sulla salute archiviati nel profilo Fitbit, chiaramente, verranno migrati in modo automatico nel database di Google Fit.

Oltretutto gli utenti potranno beneficiare anche delle misure per la privacy e per la sicurezza già garantite da Google, che verranno applicate anche a tutti i dati raccolti dai diversi dispositivi Fitbit in uso. Un dettaglio importante, riguarda proprio le informazioni inviate dai fitness tracker che, da quanto detto, non verranno utilizzate per la creazione di annunci pubblicitari e saranno, di fatto, separati da tutti i dati di Google Ads.

Infine, stando alla nota condivisa dall’azienda, non bisognerà aspettarsi cambiamenti nell’utilizzo dei dispositivi di Fitbit né tantomeno nell’accesso alle statistiche sulla salute e sui progressi sportivi, che rimarranno completamente invariati.

Fitbit: quando cambiano gli accessi

Secondo quanto indicato nella nota da Google e Fitbit, il processo di transizione dei profili inizierà già dalla prossima estate, quando gli utenti riceveranno la notifica all’interno dell’app di Futbut per accedere tramite account Google, rivedendo tutte le impostazioni e, naturalmente, sincronizzando dati e statistiche.

Una volta accettate le clausole, l’integrazione con il nuovo sistema di accessi sarà completata e l’esperienza d’uso del dispositivo Fitbit resterà la stessa di sempre, ad eccezione della procedura di login.

I possessori di un profilo Fitbit potranno comunque mantenere la loro utenza attiva e rimandare il passaggio al sistema di Google a un secondo momento, che comunque dovrà avvenire entro il 2025. I nuovi utenti, invece, inizieranno sin da subito ad utilizzare il loro account Google per configurare e sincronizzare i nuovi dispositivi acquistati.