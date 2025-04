Google Pixel Watch 3, su Amazon l'affare è servito

Fonte foto: Google

Acquistare uno smartwatch di fascia alta, coincide col cercare un device con una scheda tecnica di livello, pronta a garantire efficienza, funzionalità e precisione nella raccolta dati, soprattutto quando si parla di monitoraggio dei parametri vitali e nell’attività sportiva.

Sul mercato esistono decine di modelli più o meno performanti, ma per chi cerca un dispositivo da acquistare praticamente a scatola chiusa e senza pentimenti, la scelta non può che ricadere sul Google Pixel Watch 3, uno dei wearable più recenti del colosso della tecnologia pronto a soddisfare anche i consumatori più esigenti.

Per le prossime ore, con le offerte su Amazon il prezzo di questo smartwatch scende sotto i 400 euro, un’occasione irripetibile che non bisogna assolutamente lasciarsi scappare.

Google Pixel Watch 3 – Sistema operativo WearOS – Versione LTE e WiFi

Google Pixel Watch 3: scheda tecnica

Il Google Pixel Watch 3 ha un Actua Display circolare con Always-on da 1,4 pollici, con risoluzione 456×456 pixel e 2.000 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 affiancato da un co-processore Cortex M33 a basso consumo, da utilizzare per svolgere tutte quelle attività che non richiedono chissà quali risorse. A questo si aggiungono anche 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna.

Il sistema operativo è Wear OS sviluppato da Big G stesso, che permette di accedere Google Store dove scaricare decine e decine di applicazioni.

Le opzioni per il monitoraggio dei parametri vitali comprendono la misurazione della frequenza cardiaca (con la possibilità di effettuare anche un ECG) e di quella respiratoria, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e della temperatura cutanea. Presenti anche il monitoraggio della qualità del sonno, dei livelli di stress dell’utente e le funzioni per la salute della donna.

Per quanto riguarda le funzioni per il fitness, questo device consente di monitorare oltre 40 attività sportive, tra cui corsa, camminata, ciclismo, yoga, attività in palestra, nuoto (il device è impermeabile fino a 5 ATM) e molto altro ancora. Oltretutto il Pixel Watch 3 è pienamente compatibile anche con tutti i servizi (a pagamento) offerti da FitBit.

Non manca nemmeno la possibilità di gestire le notifiche dello smartphone e i contenuti multimediali in esecuzione, utilizzare i pagamenti contactless e rispondere alle chiamate (microfono e altoparlante integrati), rilevare eventuali incidenti.

Per quanto riguarda le connessioni su questo modello ci sono il 4G LTE, il WiFi, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’Ultra-Wide Band e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, Galileo, Glonass, Beidou e QZSS.

La batteria ha una capacità di 307 mAh e, secondo le stime di Google, garantisce 24 ore di utilizzo con display sempre attivo e fino a 36 in modalità risparmio energetico.

Google Pixel Watch 3: l’offerta su Amazon

Google Pixel Watch 3 ha un prezzo di listino di 499 euro ma grazie all’offerta Amazon è possibile portare a casa questo smartwatch a 386,62 euro (-23%, -112,38 euro) l’occasione perfetta per acquistare un dispositivo di fascia alta risparmiando qualcosa sul prezzo finale.

