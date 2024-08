Gli smartphone Xiaomi avranno batterie enormi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Stando alle indiscrezioni condivise dal noto leaker cinese Digital Chat Station su Weibo, Xiaomi sta lavorando per realizzare delle nuove batterie con una capacità gigantesca.

Le prime informazioni parlano di ben 7.500 mAh, cifre già raggiunte e superare su diversi tablet sul mercato. Ma, quando si parla di smartphone, la situazione cambia e arrivare a produrre un device compatto e con una batteria così grande potrebbe rappresentare una vera rivoluzione per tutta la categoria anche perché, oltre alla grande capacità, queste batterie avranno anche una altissima potenza di ricarica.

Cosa sappiamo delle batterie di Xiaomi

Le informazioni condivise nel post su Weibo dovrebbero provenire da fonte interna all’azienda cinese che potrebbe lavorare per il dipartimento di ricerca e sviluppo del colosso della tecnologia.

Digital Chat Station ha rivelato diversi tagli di batteria in arrivo sugli smartphone Xiaomi e, per ognuno di essi, anche i relativi tempi di ricarica. Dati molto incoraggianti, che potrebbero rappresentare una vera svolta per l’autonomia e la ricarica dei futuri smartphone. Eccoli, in sintesi:

Batteria da 5.000 mAh – potenza di ricarica 120 W – tempo di ricarica 18 minuti

Batteria da 5.500 mAh – potenza di ricarica 100 W – tempo di ricarica 34 minuti

Batteria da 6.000 mAh – potenza di ricarica 120 W – tempo di ricarica 30 minuti

Batteria da 6.500 mAh – potenza di ricarica 100 W – tempo di ricarica 49 minuti

Batteria da 7.000 mAh – potenza di ricarica 120 W – tempo di ricarica 40 minuti

Batteria da 7.500 mAh – potenza di ricarica 100 W – tempo di ricarica 63 minuti

Per caricare al 100% il modello di batteria più capiente saranno necessari appena 63 minuti, un vero e proprio record che in un futuro nemmeno troppo remoto potrebbe portare nelle mani dei consumatori smartphone con una grandissima autonomia e una velocità di ricarica tale da permettere a chiunque di non uscire mai di casa senza il proprio device.

Il futuro delle batterie per smartphone

Chiaramente la priorità per Xiaomi e per tutti i grandi produttori di smartphone sul mercato è quello di portare sul mercato (in tempi ragionevolmente brevi) batterie più efficienti per i propri device

Uno degli esempi più calzanti è il recente OnePlus Ace 3 Pro, che ha una batteria OnePlus-CATL da 6.100 mAh, per una capacità superiore di circa il 20% rispetto alle altre batterie per smartphone attualmente sul mercato.

Questo particolare modello arriva fino a 100 W di potenza di ricarica, un dato non certo da record ma che comunque garantisce una maggiore longevità al componente che tende a deteriorarsi di meno, rispetto alle soluzioni con velocità di ricarica più elevate.

E in questo senso la batteria di OnePlus con tecnologia CATL, dovrebbe essere in grado di accumulare ancora circa l’80% dell’energia massima iniziale anche dopo quattro anni di utilizzo.

Uno dei segreti dietro lo sviluppo di questo componente è l’anodo in carburo di silicio (SiC) che tra le sue particolarità ha quella di riuscire a gestire molta energia senza particolari problemi e, soprattutto, senza raggiungere temperature elevate e senza subire danni nel tempo.