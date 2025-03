Fonte foto: Xiaomi

Poco, sub-brand di Xiaomi che propone tanti prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, si prepara a ricevere un importante aggiornamento con l’arrivo di due nuovi dispositivi. Si tratta dei Poco F7 Pro e F7 Ultra, una coppia di smartphone destinati alla fascia medio-alta del mercato.

Da quello che sappiamo i due modelli saranno dei rebrand dei Redmi K80 e K80 Pro (in foto) già presentati in Cina. Intanto, un leak di queste ore ha anticipato quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche di questi nuovi smartphone, anche se per avere maggiori conferme bisognerà attendere la presentazione ufficiale, che dovrebbe fare luce anche sull’arrivo di questi device per il mercato italiano.

Poco F7 Pro: come sarà

Il nuovo Poco F7 Pro potrà sfruttare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, chip proposto da molti top di gamma Android del 2024. Tra le specifiche ci sarà anche un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz oltre a una batteria da 6.000 mAh, con ricarica rapida da 90 W.

Lo smartphone sarà commercializzato in due varianti (12/256 GB e 12/512 GB) e potrà contare anche su di una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore sarà da 20 Megapixel.

La scheda tecnica comprenderà anche un sensore di impronte digitali ultrasonico, posizionato sotto al display, oltre al supporto alle reti Wi-Fi 7. Il sistema operativo sarà Android 15 con Hyper OS 2. Il nuovo modello della gamma Poco misurerà 160,26 x 74,95 x 8,12 mm per un peso di 206 grammi.

POCO F7 Ultra: come sarà

Il POCO F7 Ultra andrà a posizionarsi un gradino sopra alla versione Pro grazie, soprattutto, alla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, utilizzato da vari top di gamma del 2025 tra cui anche gli Xiaomi 15 e 15 Ultra. Lo smartphone sarà realizzato in due varianti (12/256 GB e 16/512 GB) e avrà una batteria da 5.300 mAh, con ricarica rapida da 120 W e ricarica wireless da 50 W.

Anche il comparto fotografico sarà diverso rispetto al Pro. Il modello Ultra, infatti, avrà una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel, un teleobiettivo da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 32 Megapixel mentre la fotocamera anteriore sarà da 20 Megapixel.

Il Poco F7 Ultra riproporrà il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate massimo di 120 Hz oltre al supporto alle reti Wi-Fi 7, al sensore di impronte ultrasonico e al sistema operativo Android 15 personalizzato da HyperOS 2. Le dimensioni saranno pari a 160,26 x 74,95 x 8,39 mm per un peso di 212 grammi.