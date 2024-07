Quanto costeranno Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, sono i futuri top di gamma del colosso cinese della tecnologia, eredi degli attuali Xiaomi 14 (in foto) e 14 Pro, e dovrebbero essere presentati ufficialmente entro la fine del 2024, almeno in Cina.

Nonostante le poche conferme ufficiali da parte dell’azienda cinese, GSM Arena ha condiviso le prime informazioni sulle presunte specifiche tecniche, dove spicca il nuovo (e ancora non annunciato) chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, e i prezzi per i consumatori cinesi.

Xiaomi 15 e 15 Pro: quanto costeranno

Stando alle indiscrezioni condivise da GSM Arena, i nuovi top di gamma casa Xiaomi saranno presentati ufficialmente a ottobre con un evento dedicato, proprio come accaduto con la precedente generazione.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali sull’uscita globale ma sul web sono spuntate alcune interessanti informazioni sui presunti prezzi di questi smartphone.

Xiaomi 15 – 12/256 GB: 4.599 yuan (583,51 euro)

Xiaomi 15 – 16 GB/1 TB: 4. 5.499 yuan (697,70 euro)

Xiaomi 15 Pro – 12/256 GB: 5.299 – 5.499 yuan (672,32 – 697,70 euro)

Xiaomi 15 Pro – 16 GB/1 TB: 6.299 e i 6.499 yuan (799,20- 824,58 euro)

Xiaomi 15: probabile scheda tecnica

Stando a quanto condiviso da GSM Arena, Xiaomi 15 avrà un display OLED da 6,36 pollici, con risoluzione 1,5K, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco di 1.400 nit.

Il processore dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 a cui si affiancano fino a 16 GB di RAM e massimo 1 TB di archiviazione interna. Non si conoscono i dettagli di questo nuovo chip ma sicuramente ci sarà una nuova e ancora più potente NPU pronta a sfruttare al meglio le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Tre le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo con zoom 3x di nuovo da 50 MP. La fotocamera frontale sarà da 32 MP.

Ancora sconosciute le informazioni sulle connessioni visto che il nuovo chip di Qualcomm non è ancora stato presentato ufficialmente. Tuttavia è lecito dare per scontato almeno la presenza del 5G, del WiFi 7, del Bluetooth 5.4, dell’NFC, dell’USC-C, del sensore a infrarossi e delle varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satellite.

Non si esclude nemmeno la possibilità di inviare messaggi e chiamate tramite connessioni satellitari.

Ancora incerte le informazioni sulla batteria anche se sul web si parla di una capacità tra i 4.800 e i 5.000 mAh con ricarica via cavo da 100 W e ricarica wireless da 50 W. Incerte anche le informazioni sul sistema operativo ma potrebbe essere Android 15 (che sarà quasi certamante disponibile al momento dell’uscita di Xiaomi 15)

Infine, il device dovrebbe essere certificato IP68 e, dunque, essere resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Xiaomi 15 Pro: probabile scheda tecnica

Per quanto riguarda Xiaomi 15 Pro, invece, il nuovo top di gamma avrà uno schermo OLED che misura 6,73 pollici, ha risoluzione 2K, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 1.400 nit.

Il processore dovrebbe essere anche stavolta un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 con fino a 16 GB di RAM e massimo 1 TB di memoria di archiviazione.

Cambia leggermente il comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico con zoom 3x da 50 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Sconosciute anche in questo le informazioni sulle opzioni di connettività che, chiaramente, saranno speculari a quelle ipotizzate per il modello base.

Per quanto riguarda la batteria le indiscrezioni fanno riferimento a una capacità di 5.400 mAh con ricarica via cavo da 120 W e ricarica wireless da 80 W. Incerte anche in questo caso le informazioni sul sistema operativo.

Infine, anche questo device dovrebbe avere la certificazione IP68.