Google Chrome ti protegge dai file dannosi

11 Febbraio 2020 - Google Chrome è pronto a combattere i virus e i file dannosi che scarichiamo mentre navighiamo su Internet. I virus informatici sono l’incubo peggiore per milioni di utienti: mentre navighiamo da una pagina web all’altra oppure quando scarichiamo file da piattaforme apparentemente come la casella di posta elettronica. Per ridurre al minimo i rischi, Google sta sviluppando una funzionalità pensata per chi usa il suo browser.

Presto su Google Chrome verrà implementata una novità pensata proprio per proteggere chi vuole scaricare documenti e software dalle varie piattaforme web. La sicurezza online è sempre stata una prerogativa per l’azienda e per contrastare il pericolo pensa costantemente a nuove funzioni e soluzioni dedicate ai dispositivi mobili e fissi. Dopo la battaglia a favore del protocollo HTTPS, ora è il momento di ridurre il rischio di scaricare documenti infetti. Per prevenire eventuali virus, il browser arriverà a bloccare il download di file pericolosi entro ottobre 2020.

Come funziona la protezione dai file pericolosi

Google ha dichiarato che inizierà a monitorare attentamente le pagine web HTTPS, fino ad oggi considerate le più sicure. Infatti, anche questi domini potrebbero nascondere delle insidie: permetterebbero di scaricare file apparentemente sicuri, che si rivelano poi dannosi per il computer. Il controllo verrà attivato direttamente a livello del browser.

Come verranno bloccati i file pericolosi

Google ha pubblicato online il calendario sull’evoluzione degli aggiornamenti che interesseranno il browser. La novità verrà introdotta con Chrome 81 a marzo 2020: quando l’utente avvia il download, il sistema mostrerà un messaggio che lo avvisa che si tratta di un file pericoloso e che potrebbe infettare il PC.

Con Chrome 82, il messaggio di avviso riguarderà specialmente i file in formato .exe, ossia quelli utilizzati per avviare o installare un programma. Mentre con l’aggiornamento Chrome 83, che presumibilmente arriverà a giugno, arriverà il blocco definitivo prima del download dei file. In particolare, gli utenti verranno avvisati prima di scaricare file .zip, .rar e .iso. Da qui in poi, il sistema continuerà questa politica e fermerà a priori il download di software e altri documenti potenzialmente dannosi: pian piano verranno bloccati file audio, immagini, documenti di testo, video e così via.

L’ultimo aggiornamento è previsto per ottobre 2020 e fermerà tutti i file potenzialmente dannosi. Sarà l’utente a “forzare” il sistema decidendo di scaricare comunque sul proprio computer tutti i software e documenti che desidera. Naturalmente anche la versione Android di Chrome verrà interessata dalla novità. Tuttavia, l’azienda ha già rassicurato gli utenti: il sistema operativo per dispositivi mobili già possiede un avanzato sistema di monitoraggio per cui è molto più difficile incappare in download di file dannosi da smartphone.