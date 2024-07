Google Pixel 8, con l'offerta Amazon il prezzo è irripetibile

Fonte foto: Gabo_Arts / Shutterstock

Tra i telefoni prodotti da google il modello più recente è il Pixel 8, uno prodotto che contiene al suo interno buona parte della migliore tecnologia di Big G e che consente di accedere in anteprima alle nuove funzionalità di Android e, soprattutto, alle applicazioni basate su Gemini, il modello proprietario con cui Google è entrato a gamba tesa nel settore delle intelligenze artificiali.

Parliamo, insomma, di un top di gamma in tutto e per tutto, che grazie alle offerte Amazon può essere acquistato a un prezzo d’occasione che scende sotto i 540 euro, un vero affare per chi cerca l’esperienza Android pura al 100%.

Google Pixel 8 – Google Tensor G3 e Titan M2 – Versione 8/128 GB

Google Pixel 8: scheda tecnica

Google Pixel 8 ha uno schermo un OLED da 6,2 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), refresh rate fino a 120 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore è un Google Tensor G3 a cui si affianca un chip di sicurezza Titan M2, entrambi progettati in casa da Google, a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, non espandibile.

Due le fotocamere in dotazione: un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e un sensore ultra-grandangolare da 12 MP. La fotocamera frontale è da 10,5 MP.

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2, l’Ultra Wide Band, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente.

La batteria ha una capacità di 4.575 mAh con ricarica cablata da 24 W e ricarica wireless da 20 W. Il sistema operativo è Android 14 con 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza.

Oltretutto è importante ricordare che chi acquista un Google Pixel ha anche l’accesso prioritario agli aggiornamenti e alle nuove funzionalità offerte dal colosso di Mountain View.

Google Pixel 8: l’offerta su Amazon

Google Pixel 8 ha un prezzo di listino di 799 euro, ma grazie alle ottime offerte su Amazon, per le prossime ore è possibile portare a casa questo smartphone a 539,90 euro (-32%, -259,10 euro) uno sconto davvero da non sottovalutare che rende questo ottimo device ancora più interessante.

