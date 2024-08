Fonte foto: Google

Con l’arrivo dei Google Pixel 9, presentati pochi giorni fa durante l’evento Made By Google, il colosso della tecnologia ha ufficialmente rinnovato la sua scuderia di device, portando sul mercato anche le nuove funzionalità AI e l’attesa Gemini Live.

E come accade spesso in questi casi, l’arrivo del nuovo modello è il momento ideale per mettere le mani sulla precedente generazione di dispositivi che restano comunque dei top di gamma ma che possono essere acquistati a prezzi decisamente più vantaggiosi su Amazon.

E il Google Pixel 8 ne è l’esempio calzante: parliamo, infatti, di uno smartphone di fascia alta, con buona parte delle migliori tecnologie del settore, incluse molte funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, che arriva sul celebre e-commerce a un prezzo più che interessante che scende sotto i 600 euro.

Oltre a questo, è importante ricordare anche che l’acquisto di un Pixel garantisce l’accesso anticipato alle varie funzionalità proposte dall’azienda di Mountain View e la completa integrazione con tutto l’ecosistema di prodotti e servizi a marchio Google.

Google Pixel 8: scheda tecnica

Lo schermo del Google Pixel 8 è un OLED che misura 6,2 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass Victus, che lo tiene al sicuro da graffi e urti accidentali.

Il processore in dotazione è un Google Tensor G3 affiancato un chip di sicurezza Titan M2. La memoria RAM è da 8 GB e ci sono e 256 GB di spazio di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico prevede un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e stabilizzatore elettronico dell’immagine (EIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare da 12 MP. La fotocamera frontale è da 10,5 MP.

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.2, il chip per l’NFC e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS.

La batteria è da 4.575 mAh con ricarica via cavo da 24 W e ricarica wireless da 20 W. Il sistema operativo è Android 14 con 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e per sicurezza.

Google Pixel 8: l’offerta su Amazon

Google Pixel 8 ha un prezzo di listino di 859 euro, ma con l’offerta su Amazon per le prossime ore il prezzo di questo device scende a 589 euro (-31%, -270 euro). Si tratta del prezzo minimo storico per questo ottimo smartphone.

